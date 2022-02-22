"Совмещают секс и хайп": что связывает Волочкову с новым ухажером

Вскоре после того, как экс-прима Большого театра представила поклонникам своего нового друга Дмитрия, в публичном пространстве объявилась его бывшая возлюбленная – Дарья Павловская. Женщина до последнего верила в Дмитрия, пока не узнала, что День святого Валентина он провел с Анастасией Волочковой.
Дарья решила вмешаться и высказала свое мнение о том, что связывает Анастасию и Дмитрия.
"Думаю, они совмещают секс и хайп," – заявила уязвленная Павловская.
В комментарии "Звездачу" женщина рассказала, что ее бывший любовник – очень алчный человек, ему нужна реклама у звезды, так как больше выделиться нечем. Кроме того, мужчина не прочь предаться любовным утехам. По мнению Дарьи, именно этим парочка и занимается.
Также экс-возлюбленная Дмитрия считает, что после ее появления Волочкова резко изменила стратегию своего публичного поведения с мужчиной: если прежде балерина трогала нового ухажера за ляжки и признавалась в любви, то теперь всего лишь называет другом. Дарья уверена, что ее вмешательство в эту скандальную историю для обоих любовников стало полной неожиданностью.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что новый друг Анастасии Волочковой оказался по уши в долгах – балерине даже предложили забрать ухажера вместе с его "приданым".