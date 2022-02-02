"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера

Экстрасенс Мирослава Коллавини, как человек со сверхъестественными способностями, заранее видела трагический исход болезни легендарного Леонида Куравлева. Она надеялась, что свершится чудо и мужчина выкарабкается, но смерть беспощадно забрала новую жертву.
"Куравлеву помогли умереть, как его близкие, которые его бросили, отправив в дом для престарелых, так и ушедшие раньше него коллеги", — объявила кошмарные данные ясновидящая. По словам эксперта, артист желал отправиться на тот свет последние несколько лет, так как чувствовал себя лишним.
Прорицательница уверяет — актеру казалось, что он досаждает своим родным, поскольку не получал от них достаточно любви и ласки. Как сообщила провидица, Леонид Куравлев мысленно молил покойников забрать его в иной мир и добился своего.
При этом Мирослава Коллавини назвала личность человека, который якобы загнал звезду в могилу. По мнению экстрасенса, это сделала его покойная коллега Валентина Малявина, которая тоже провела старость в специнтернате. Ясновидящая считает, что эта актриса с того света влияет на судьбы ныне живущих людей.
Как писали "Дни.ру", с могилы Леонида Куравлева пропал дорогой памятник. Вместо него на кладбище поставили деревянный крест.
Напомним, похороны легенды советского кино были немноголюдными. Леонид Куравлев был погребен под надзором узкого круга лиц. Народ не смог прийти на них сразу по нескольким весомым причинам.