Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Среда
2 февраля
Лента новостей
17:58
"По попе ремнем": Пригожин призвал правительство вмешаться в скандал со Шнуровым и Собчак
17:58
Названы худшие по коронавирусу округа Московской области
17:55
Звезда "Универа" Кожевникова о ролях Васильевой "через постель" и собственном прошлом
17:47
"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера
17:21
Темнокожую актрису из США обвинили в оскорблении русских
17:18
После слухов о беременности усыпанная бриллиантами Ходченкова показала фигуру
17:10
Нарочинскую превратили в злую бабу, а Брагин – истеричка: в Сети обсуждают 9 сезон "Склифосовского"
17:05
"Спустила с небес на землю": Джанабаева довела до слез Меладзе
16:55
Из бабушки в девочку: 64-летняя дочь Рождественского рассказала о восстановлении невинности
16:26
"Скорее мотнуть": Скулящая от безденежья Поргина бежит из России
16:26
"Несчастная тамада": Собчак указали на место после скандала с депутатом Шнуровым
16:22
"Оттягиваю": довольный Пресняков показал интим с молодой красоткой
16:08
Раскрыты имена участников нового сезона шоу "Звезды в Африке": Будет жарко
16:03
Дом без крыши и окон, работа в "Макдональдсе": что известно о новой солистке Artik & Asti
15:50
"Ей тяжело?": Потерявшую любимого Волочкову обвинили во лжи
15:46
Оголившаяся Толкалина рассказала о страданиях
15:42
Украинские националисты не пустили Басту в Одессу
15:26
Труп пропавшего актера из "Ходячих мертвецов" нашли на улице: уже названа причина смерти
15:02
Разбитый тяжелой болезнью Добрынин не смог подняться на сцену
15:02
Оставил без жилья и денег: Звезда "Дома 2" пожаловалась на нерадивого экс-мужа
14:55
Раздавленная болезнью Лолита потеряла работу: Сверху виднее
14:54
Известный ведущий добил изведенную Шнуровым Собчак
14:53
Одинокая Семенович согласилась на секс с незнакомцем
14:45
В Туле школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши
14:35
Джигурда облизал вывалившую интимные места Волочкову
14:34
Новый сериал от создателей "Хрустального" с Добронравовым в роли злодея получил дату премьеры
14:32
Видок валяющейся в сугробе Серябкиной под кайфом вызвал оторопь
14:25
"Все по-другому": Лопес раскрыла правду о романе с Аффлеком
14:13
Муж вытащил Кейт Миддлтон из бездны: Избежала участи принцессы Дианы
14:06
Тодоренко родила под гипнозом, Волочкова – с особой свечкой: у кого из звезд были необычные роды
14:04
Сладкая парочка: Понурый Якубович вывел в свет сморщенную жену
14:00
"Это ужасно!": Рыдающую дочь Толкалиной взбесило свое отражение
13:57
"Несчастное животное": Богомолов растоптал Шнурова за нападки на Собчак
13:56
Рассказавшая о трагедии Орлова напугала жутким шрамом: Распахали спину
13:38
Зачем увеличивать армию? Зеленского обвинили в превышении полномочий
13:36
Барановская намекнула на свадьбу после слухов о романе с Лепсом
13:30
В России за сутки выявили более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом
13:28
Развелся, завязал с выпивкой и сбросил 57 кило: что известно о звезде "Хрустального" Николае Шрайбере
13:23
Ягудин поглумился над пыхтящим Авербухом: Ты молодой отец
13:16
Зеленский и Джонсон пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
13:15
Больше не с нами: Шнурова постигла печальная участь после унижения Собчак
12:57
Господи, прости: с могилы Куравлева пропал дорогой памятник
12:54
Оголившую интимное место Бузову вывели на чистую воду: Сзади лучше
12:52
Бросившая сына Бортич появилась на публике в рваных колготках
12:26
"Запрещено": Почему на похороны Куравлева все плюнули
12:08
В Ханты-Мансийске пассажирский автобус попал в кювет
12:03
Александр Петров из сериала "Метод" сообщил о появлении сына
11:59
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
11:56
"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
11:42
"Психологи нужны больным": мужу звезды "Дома 2" потребовалась помощь специалиста
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкин молится за тяжелобольную 74-летнюю Ротару
"На старости лет можно увести": в теме интима Лепса и Барановской поставили точку
"Нет самого интересного": престарелая мать Королевой возжелала увидеть мужское достоинство
Позвала его в ЗАГС сама, а потом рыдала: как складывалась жизнь Малининых, которых многие критикуют
"Заткнись!": Разгневанная Собчак публично разнесла Шнурова
"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера

"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера

Леонид Куравлев скончался при скандальных обстоятельствах. О том, что свело актера в могилу, заговорил эксперт.
прочитано 191 раз

Экстрасенс Мирослава Коллавини, как человек со сверхъестественными способностями, заранее видела трагический исход болезни легендарного Леонида Куравлева. Она надеялась, что свершится чудо и мужчина выкарабкается, но смерть беспощадно забрала новую жертву.

ПО ТЕМЕ

Господи, прости: с могилы Куравлева пропал дорогой памятник

"Запрещено": Почему на похороны Куравлева все плюнули

"Куравлеву помогли умереть, как его близкие, которые его бросили, отправив в дом для престарелых, так и ушедшие раньше него коллеги", — объявила кошмарные данные ясновидящая. По словам эксперта, артист желал отправиться на тот свет последние несколько лет, так как чувствовал себя лишним.

Прорицательница уверяет — актеру казалось, что он досаждает своим родным, поскольку не получал от них достаточно любви и ласки. Как сообщила провидица, Леонид Куравлев мысленно молил покойников забрать его в иной мир и добился своего.

При этом Мирослава Коллавини назвала личность человека, который якобы загнал звезду в могилу. По мнению экстрасенса, это сделала его покойная коллега Валентина Малявина, которая тоже провела старость в специнтернате. Ясновидящая считает, что эта актриса с того света влияет на судьбы ныне живущих людей.

Как писали "Дни.ру", с могилы Леонида Куравлева пропал дорогой памятник. Вместо него на кладбище поставили деревянный крест.

Напомним, похороны легенды советского кино были немноголюдными. Леонид Куравлев был погребен под надзором узкого круга лиц. Народ не смог прийти на них сразу по нескольким весомым причинам.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 17:47 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пять лучших фильмов с Леонидом Куравлевым

комментарии

Ответить:

Гость954353
Пожаловаться Ответить
Про Валентину Малявину!
Гость954353
Пожаловаться Ответить
Какой бред, особенно про Мальвину!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Из бабушки в девочку: 64-летняя дочь Рождественского рассказала о восстановлении невинности

Зашить все надежно

Шоу-бизнес

"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера

Чуда не произошло
Шоу-бизнес

"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова

Артист не смог пройти мимо

Политика

Путин о политике НАТО в отношении России: Сказали одно – сделали другое

Президент встретился с венгерским коллегой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году

Здоровье

Названы худшие по коронавирусу округа Московской области
В России за сутки выявили более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом
Вирусолог Чумаков назвал сроки отмены коронавирусных ограничений в России
Стали известны округа Подмосковья с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Туле школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши
В Подмосковье мужчина угнал грузовой автомобиль
Во Владивостоке загорелось здание школы
В Хабаровске переодевшийся в женщину вор похищал вещи из квартир
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+