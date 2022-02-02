"Запрещено": Почему на похороны Куравлева все плюнули

Художник Никас Сафронов рассказал, что помешало россиянам проводить звезду в последний путь. Живописец, как и многие другие, не смог узнать точную дату, время и место похорон. Он пытался дозвониться родственникам усопшего, но безрезультатно. Члены семьи Леонида Куравлева затаились, когда от них требовалась информация о траурной церемонии.
Также Сафронов назвал другую причину, по которой на похороны артиста плюнули. Мужчина отметил, что пандемию никто не отменял, и в местах большого скопления людей может быть опасно. По мнению художника, некоторые отмахнулись от визита на кладбище из-за страха заболеть. "Непривитым так вообще запрещено выходить из дома", — выразился живописец.
Никас решил, что все равно простится с усопшим актером и почтит его память. Теперь он знает, где покоится Леонид Куравлев, и хочет навестить его могилу на Троекуровском кладбище. "Обязательно зайду в церковь, закажу по нему молебен", — поделился планами художник.
Как писали "Дни.ру", на похороны Леонида Куравлева не пришла даже дочь. По некоторым сведениям, ее сразила болезнь. А сын актера произнес возле гроба громкую речь. По его словам, артист не умер, а перешел в другое изменение, и они смогут продолжить общаться.