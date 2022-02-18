"Мы не дружим": Брызжущая ядом Гузеева приструнила коллег на "Давай поженимся!"

На шоу "Давай поженимся!" сложилась непростая обстановка. Лариса Гузеева поставила крест на теплых отношениях с коллективом.

В Советском Союзе Лариса Гузеева казалась идеалом. Ее красотой и талантом восхищались от мала до велика. Но сейчас все чаще появляются мнения, что звезда утратила былое обаяние и превратилась в хабалистую прямолинейную особу.

Много лет артистка ведет шоу "Давай поженимся!", где одинокие сердца ищут друг друга. Из ее уст на проекте выливаются каверзные и обидные замечания. Актриса условно брызжет ядом и тыкает носом всех неугодных ей гостей передачи.

Соведущая звездной брюнетки Роза Сябитова дала развернутое интервью, где упомянула о том, как Лариса Гузеева позиционирует себя в коллективе. Фактически знаменитость приструнила коллег. Скандалистка учла особенности женской команды и запретила к ней лезть с товарищеской дружелюбностью.

"Она с самого начала сказала: девочки, мы не дружим. Потому что у нас бабский коллектив — давайте все нести в программу", — рассказала о ситуации сваха шоу "Давай поженимся!".

Женщина добавила, что метод психологического дистанцирования, установленный Ларисой Гузеевой, хорошо работает. "Она умничка", — заявила Роза Сябитова. Коллеги не стали подругами, но их неблизкие отношения привели к высоким рейтингам передачи. А рейтинг — это то, к чему стремятся все члены команды.