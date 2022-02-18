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Шоу-бизнес
Стал бомжом, женился наперекор отцу и требует квартиру: что стало с приемным сыном Зверева

Стал бомжом, женился наперекор отцу и требует квартиру: что стало с приемным сыном Зверева

Раньше Сергей Зверев-младший регулярно появлялся с эпатажным родителем на публике, участвовал в фотосессиях и одевался под стать модному отцу. А теперь шоумен и его наследник даже слышать не хотят друг о друге.
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В 90-х годах скандально известный Сергей Зверев показал общественности своего сына, удивив всю страну. Если сначала многие недоумевали, откуда у стилиста мог взяться наследник, то потом все встало на свои места. Зверев рассказывал, что мать ребенка погибла в аварии, брал его на светские тусовки и одевал под стать себе. В том, что Сережа является сыном звезды, не сомневался почти никто – родственники были слишком похожи. Только подростком Зверев-младший узнал, что отец ему не родной.

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Глаза мальчику открыла бабушка, которая тоже принимала участие в его воспитании. Как оказалось, Сергей Зверев забрал ребенка из приюта под Иркутском в возрасте трех лет, поправил его здоровье и вырастил как родного. Раньше отец и сын были не разлей вода, но в один момент у них начался конфликт, который длится уже несколько лет.

Знаменитый родитель мечтал сделать из наследника достойного продолжателя его звездной деятельности. А молодому человеку надоели шоу-бизнес и гламур, к которым его приучали с ранних лет. Сергей Зверев-младший забросил учебу, взялся водить в дом друзей и выносить оттуда вещи. Когда юноша перестал оправдывать надежды прославленного родителя, тот сослал его в Коломну на перевоспитание. Сережа трудился смотрителем в отеле друзей семьи, а потом встретил свою первую жену, из-за которой его отношения с отцом испортились еще больше.

Зверев-старший не одобрил избранницу сына – девушка казалась ему слишком простой. Тем не менее Зверев-младший женился и под влиянием супруги пришел на телевидение, чтобы подзаработать на скандальных историях об отце. Первый брак Сергея просуществовал несколько месяцев, а потом он женился снова. Юлию, вторую избранницу приемного сына, шоумен принять категорически отказался. По его словам, девушка была судима и лишена родительских прав.

Сергея Зверева-младшего, судя по всему, не заботит прошлое жены. 28-летний наследник стилиста живет вместе с супругой в Коломне, зарабатывает на жизнь своими силами и давно не общается с родителем. Единственное, чего он хочет – чтобы звездный отец купил ему жилье. В свое время Зверев-младший даже решил подать на шоумена в суд, чтобы получить долю в московской квартире. Тогда парня некоторые поддержали, ведь если бы стилист его не усыновил, у него бы уже было жилье от государства. Но Зверев-старший не только не купил сыну квартиру, но и тайно лишил его прописки. Несколько месяцев наследник шоумена числился бомжом и даже не знал об этом.

Со знаменитым отцом Сергей уже давно не может выйти на связь. Зато ему удалось узнать, благодаря кому он появился на свет. Несколько лет назад молодой человек принял участие в одном из ток-шоу, где познакомился со своей биологической матерью. Выяснилось, что раньше сына знаменитости звали Дмитрий Парфенов. Его родительница забеременела случайно и сбежала из больницы сразу после родов, оставив мальчика.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 февраля 2022, 12:11 Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник
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