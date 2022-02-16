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Шоу-бизнес
Чуть не покончил с собой и до сих пор не может ее простить: что стало с первым мужем Валерии

Чуть не покончил с собой и до сих пор не может ее простить: что стало с первым мужем Валерии

Разведясь с Валерией, ее первый муж Леонид Ярошевский так и не наладил свою личную жизнь. Есть предположение, что мужчина до сих пор любит бывшую избранницу, которую так и не смог простить за 30 с лишним лет.
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Прежде чем найти свое счастье с Иосифом Пригожиным, Валерия 10 лет была замужем за Александром Шульгиным. Для многих это не секрет, ведь скандальная история о жизни певицы с мужем-абьюзером в свое время шокировала всю страну. Но далеко не все знают, что первым супругом артистки был Леонид Ярошевский – мужчина, который до сих пор не отпустил обиду на бывшую избранницу.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Алла Перфилова (Алла Перфилова – настоящее имя Валерии) встретила будущего мужа, музыканта Леонида Ярошевского, когда была 16-летней девушкой. Мужчина увидел юное дарование на музыкальном конкурсе, навел о ней справки и предложил сотрудничество. На тот момент Перфилова выступала в школьном ВИА, но всерьез не думала становиться певицей. В планах девушки было поступление в педагогический вуз, к тому же, этого хотела ее мать. Тем не менее Леонид убедил и Аллу, и ее строгую родительницу – у будущей звезды началась новая жизнь.

Ярошевский и Перфилова проводили много времени вместе. Она занималась музыкой под его руководством, а он помог ей поступить в "Гнесинку". До романтических отношений дело дошло не сразу, но Леонид понимал: его чувства к молодой певице крепнут с каждым днем. Вскоре музыкант развелся с женой и смог отдаться новой любви. К тому же, Алла ответила интересному и опытному мужчине взаимностью.

В 1987 году возлюбленные поженились, сыграв скромную свадьбу прямо в квартире. Работа в одном из саратовских ресторанов позволила супругам скопить денег, чтобы перебраться в столицу. Но покорить Москву оказалось не так просто. Везде звучал "Ласковый май" и другие поп-хиты, а Ярошевский и Перфилова со своей серьезной музыкой были никому не нужны. Супруг возлагал на Аллу большие надежды, и именно ей выпал счастливый билет – в одном из столичных баров ее заметил знаменитый продюсер Александр Шульгин.

Леонид Ярошевский уверен, что его бывшая супруга закрутила роман с новым продюсером еще до развода. Валерия, в свою очередь, это отрицает. Как бы там ни было, под руководством Шульгина карьера Перфиловой быстро пошла в гору. Продюсер и певица много времени проводили вместе, а ее супруга все больше съедали ревность и подозрения. Однажды мужчина даже пытался покончить с собой, наглотавшись таблеток. Разлюбившую жену этот поступок, конечно, не вернул.

Сейчас Леониду Ярошевскому 61 году. Даже спустя 30 с лишним лет после разрыва он не смог отпустить обиду. Мужчина уверен, что во всех его неудачах виновата бывшая жена, на раскрутку которой он тратил все силы, пожертвовав своей карьерой. Певица не любит вспоминать о своем экс-супруге, зато он делает это с удовольствием – в свое время Леонид даже написал книгу о жизни с бывшей избранницей. Ярошевский давно живет в Германии, играет на пианино в одном из местных отелей и иногда бывает в Москве по работе.

У Валерии, в отличие от ее экс-супруга, нет вопросов к своему прошлому. Артистка не согласна, что Леонид пожертвовал ради нее своей карьерой, ведь после расставания у него было достаточно времени, чтобы проявить свой талант. Увы, мужчина тратил его на то, чтобы раз за разом перемывать косточки некогда любимой женщине. Если Валерия нашла свое счастье в личной жизни, то ее бывший супруг за столько лет так и не встретил новую спутницу.

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Фото: Darya Orlova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2022, 11:57 Источник: Домашний очаг ✓ Надежный источник
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