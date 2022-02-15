Уколы в голову: врач вынес завравшейся Волочковой страшный вердикт

Анастасия Волочкова продолжает удивлять фанатов подробностями своей личной жизни. Недавно она рассталась с подмосковным банщиков Сергеем Кузнецовым и снова попыталась возобновить отношения с бывшим возлюбленным Олегом. Впрочем, многие уверены, что Волочкова просто завралась.
Теперь же в эфире федерального канала ее оклеветали. Некая Дарья оклеветала балерину, заявив о том, что бывшая прима Большого театра крутит роман с ее мужем миллионером.
Удивительно, как в такой "Санта-Барбаре" Анастасия Волочкова успевает еще ходить к докторам и следить за своим здоровьем. на этот раз врачи вынесли Анастасии Волочковой неутешительный вердикт: надо колоть инъекции в голову, чтобы избежать выпадения волос.
Волочкова обратилась к косметологу, чтобы восстановить свои заметно поредевшие локоны. Специалист посоветовал ей простимулировать рост новых волос методом уколов.
"Нашла спасителя для моих убитых волос. Причем самое интересное — я очень боюсь уколов и никогда не колола их себе в лицо. Но согласилась сделать ботокс для волос", – рассказала Волочкова в своем "Инстаграм".
Во время уколов Волочкова еле вытерпела боль и страх, она ужасно морщилась и хваталась за лицо.
Врач-косметолог Юлия Софийская уверена, что Анастасии Волочковой придется не раз пройти процедуру, потому что волосы сильно истощены.