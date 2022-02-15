Стало известно о связи Волочковой с женатым миллионером

Недавно Анастасия Волочкова рассталась с подмосковным предпринимателем Сергеем Кузнецовым. По словам балерины, он пиарился на ее имени и не имел серьезных намерений. В свою очередь Кузнецов рассказал, что Волочкова сотворила нечто такое, за что надо просить прощения.
После расставания с банщиком Волочкова заинтриговала поклонников новым ухажером, которого она не стала показывать в соцсетях. Многие предположили, что это ее бывший возлюбленный Олег.
В эфире программы "На самом деле" на Первом канале появилась некая Дарья Пирязева, которая рассказала истинные причины расставания Волочковой и Кузнецова. Женщина заявила, что Волочкова закрутила роман с ее мужем миллионером.
Якобы балерина встречается с ним уже не один год и до сих пор скрывала все. Пирязева добавила, что ее муж подарил Волочковой очень дорогой подарок на день ее рождения, после чего провел с ней ночь. Речь шла о серьгах стоимостью около семи миллионов рублей.
Также она отметила, что ее муж тратит примерно по десять миллионов рублей в месяц на балерину, судя по банковской выписке.
В студии шоу появилась Анастасия Волочкова. Она заявила, что все сказанное Дарьей – клевета.