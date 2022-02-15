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Шоу-бизнес
Она хотела красиво жить, а он работал за гроши: как живет первая жена Тарзана спустя 25 лет

Она хотела красиво жить, а он работал за гроши: как живет первая жена Тарзана спустя 25 лет

Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, счастлив в браке с Наташей Королевой уже почти 20 лет. Далеко не все знают, что певица – не первая супруга брутального красавца. До начала своей карьеры в шоу-бизнесе и крупных гонораров мужчина был женат на другой женщине и проявил себя как примерный семьянин.
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Будущий артист познакомился со своей первой избранницей во время службы на космодроме "Плесецк" в начале 90-х годов. Елена Переведенцева показалась Сергею Глушко невероятной красавицей, которая никогда не обратит на него внимание. Однако симпатия оказалась взаимной. У прекрасной рижанки и статного офицера начались отношения, которые привели к свадьбе.

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 Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Какое-то время союз молодоженов держался на любви и страсти, которых было в избытке. Денег в семье не хватало, зато было хоть и скромное, но свое гнездышко. Сергей обустраивал однокомнатную квартиру собственными картинами и самодельными диковинками, многое делал по хозяйству, баловал возлюбленную романтическими поступками и, по словам его экс-супруги, вкусно готовил. Тем не менее брак распался уже через пять лет – проблемы с финансами дали о себе знать.

Елена хотела красиво одеваться и хорошо жить, а Сергей не мог ей этого обеспечить. Военным платили мало, зарплату задерживали – Глушко был вынужден зарабатывать на хлеб чем придется. Мужчина пробовал подрабатывать продавцом, пытался заниматься бизнесом и даже трудился зазывалой. Бывало, что Сергей приходил голодный домой, а жена встречала его с вопросом о том, принес ли он деньги не еду. Поговаривали, на отношения супругов повлияли не только проблемы с финансами, но и неудачная попытка стать родителями.

Как бы там ни было, семейная жизнь не клеилась. Возлюбленные развелись спустя пять лет брака, еще полгода прожили в одной квартире, а потом пошли своими дорогами. Глушко оставил жилье бывшей жене, отправился в столицу в поисках лучшей судьбы и начал все с нуля. К тому моменту он уже начал отращивать свою знаменитую шевелюру и посещать спортзал.

Тарзан уже давным-давно стал известным стриптизером и артистом, но его экс-супруга и не думает кусать локти. Буквально спустя месяц после отъезда бывшего мужа в столицу Переведенцева снова вышла замуж. Второй брак не сложился, зато третий получился удачным. В 2001 году у Елены и ее супруга родилась дочь, а в следующем году прибавление случилось и в семье Тарзана – Наташа Королева подарила ему сына Архипа.

Во владениях семьи Елены есть просторная квартира, дача и та самая однушка, в которой теперь обитают арендаторы. Сергей Глушко не любит вспоминать бывшую избранницу, а та отзывается о нем в положительном ключе, но, судя по всему, не жалеет о расставании. Переведенцева признавалась, что чувствовала любовь супруга, но не уверена, любила ли его она.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 15:29 Источник: Домашний очаг ✓ Надежный источник
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"Ничто не предвещало": секрет стриптизера Тарзана раскрылся через 20 лет жизни с Королевой

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