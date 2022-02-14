Переживающая трудный период жизни Валерия заикнулась об уходе: Очень сложно

Разочаровавшаяся в музыке Валерия поведала, как ей трудно сейчас заниматься карьерой.

Валерия прошла долгий и тернистый путь к славе. Она потратила много энергии, чтобы о ней заговорили. Причем добиться этого она смогла и до встречи с Иосифом Пригожиным. А уж вместе с продюсером певица стала настоящей звездой.

Однако сейчас стать артистом гораздо проще. Многие молодые блогеры во всю покоряют отечественный шоу-бизнес. Например, Даня Милохин сперва начинал снимать видео в TikTok, а уже некоторое время спустя записал совместную песню с золотым голосом России Николаем Басковым. Однако Валерию такой стремительный успех не впечатляет. По ее мнению, сегодня стать знаменитым может каждый.

Артистка заявила, что раньше нужно было потратить много сил, чтобы записать песню. Так, записывали музыку вручную и стихи писали самостоятельно. Сейчас же даже не нужно искать звукозаписывающую студию – все можно сделать дома за компьютером. Супруг звезды разделяет ее позицию. Он уверен, что в нынешней музыке нет того, что было в старых песнях. Так, она не цепляет, не проникает в самое сердце. Продюсер назвал современное творчество мусором.

Валерия призналась, что работать в современных реалиях ей непросто. При этом сдаваться и уходить на пенсию она не планирует, хоть и подобные мысли у нее были. "Мне очень сложно встраиваться в эту реальность", – отметила женщина.