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Шоу-бизнес
"Так приятно!": Забывший о жене Пригожин облапал двух брюнеток

"Так приятно!": Забывший о жене Пригожин облапал двух брюнеток

В Сеть проник эксклюзивный кадр. Иосиф Пригожин попался в компании роскошных красоток.
прочитано 107 раз

Личная жизнь звезд полна перепетий и недомолвок. Далеко не каждой известной паре удается сохранять любовь долгие годы. Но вот уже много лет певица Валерия и Иосиф Пригожин показывают, как общее дело укрепляет семью.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Кроме того, продюсер не забывает своих детей от предыдущих отношений и экс-избранниц. Более того, певица Валерия очень дружна с бывшей гражданской женой Иосифа Пригожина. Они вместе проводят время и даже фотографируются.

С одной стороны кажется, что муж не дает артистке поводов для ревности, но у народа все-таки в этом сомневается. Недавно Иосиф Пригожин разместил в блоге фото с дочерью Лизой и прошлой партнершей Лейлой. В кадре мужчина облапал брюнеток руками и довольно улыбнулся.


Таким образом он решил поздравить экс-возлюбленную с днем рождения. "С юбилеем тебя, дорогая!" — написал продюсер. При этом Иосиф Пригожин словно позабыл про певицу Валерию, даже не упомянул ее.

"Так приятно! Сохранили хорошие отношения, в наше время — редкость! Многим пример, истинные интеллигентные люди!" — написали в комментариях.

Напомним, певица Валерия и Иосиф Пригожин женаты более 17 лет. Общих детей у супругов нет. Для артистки этот брак стал третьим. Ранее она признавалась, что вообще не планировала становиться матерью.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 13:36 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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