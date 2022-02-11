"Так приятно!": Забывший о жене Пригожин облапал двух брюнеток

Личная жизнь звезд полна перепетий и недомолвок. Далеко не каждой известной паре удается сохранять любовь долгие годы. Но вот уже много лет певица Валерия и Иосиф Пригожин показывают, как общее дело укрепляет семью.
Кроме того, продюсер не забывает своих детей от предыдущих отношений и экс-избранниц. Более того, певица Валерия очень дружна с бывшей гражданской женой Иосифа Пригожина. Они вместе проводят время и даже фотографируются.
С одной стороны кажется, что муж не дает артистке поводов для ревности, но у народа все-таки в этом сомневается. Недавно Иосиф Пригожин разместил в блоге фото с дочерью Лизой и прошлой партнершей Лейлой. В кадре мужчина облапал брюнеток руками и довольно улыбнулся.
Таким образом он решил поздравить экс-возлюбленную с днем рождения. "С юбилеем тебя, дорогая!" — написал продюсер. При этом Иосиф Пригожин словно позабыл про певицу Валерию, даже не упомянул ее.
"Так приятно! Сохранили хорошие отношения, в наше время — редкость! Многим пример, истинные интеллигентные люди!" — написали в комментариях.
Напомним, певица Валерия и Иосиф Пригожин женаты более 17 лет. Общих детей у супругов нет. Для артистки этот брак стал третьим. Ранее она признавалась, что вообще не планировала становиться матерью.