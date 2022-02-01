Что я там не видела: дочь не явилась на похороны Куравлева

У Леонида Куравлева было двое детей – сын Василий (род. 14 января 1978), окончивший Московский автодорожный институт и работающий в Российском университете дружбы народов, и дочь Екатерина (род. 6 марта 1962), которая окончила Щукинское училище и работает психотерапевтом. Она, правда, проститься с родным отцом не пришла...



"Болеет", – коротко объяснил отсутствие сестры на панихиде сын Куравлева. Но многие решили, что хворь – всего лишь предлог. Перед смертью Куравлева ходили слухи, что якобы наследница довела Леонида Вячеславовича до того жуткого состояния, в котором он оказался в доме престарелых. А сотрудница богоугодного заведения рассказывала, что Куравлев якобы так и не помирился с дочкой и отказывался с ней общаться, когда она приходила его навещать – делал вид, что спит.



Леонид Вячеславович мечтал, чтобы наследники пошли по его стопам и добились успеха в актерской профессии. И дочь поступила в Щукинское училище, выпускником которого когда-то был и ее отец. Она снималась в лентах "Самая обаятельная и привлекательная", "Где ваш сын?", "Крейцерова соната", "Где находится нофелет?" Но больше в кино ее не звали. "У нее не сложилась кинокарьера. Как и у дочери Владимира Этуша, Ларисы. Их сломало это время — начало девяностых годов. Другие жернова начались", – объяснил кинокритик Александр Шпагин.

Некоторое время дочь артиста занималась дубляжом, а потом решила оставить актерскую профессию и стала врачом-психотерапевтом. Мужа и детей у нее не было. Ей в марте исполнится 60 лет, но она по сей день жила с отцом в квартире Дома на набережной.

Напомним, в начале января народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией. Долгое время артист находился в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя две недели артиста вылечили, но в итоге присвоили ему паллиативный (неизлечимо больной) статус и решили перевести в хоспис Веры Миллионщиковой. Там Куравлев и скончался.