Что я там не видела: дочь не явилась на похороны Куравлева

"Болеет", – коротко объяснил отсутствие сестры на
панихиде сын Куравлева. Но многие решили, что хворь – всего лишь предлог.
Перед смертью Куравлева ходили слухи, что якобы наследница довела Леонида
Вячеславовича до того жуткого состояния, в котором он оказался в доме
престарелых. А сотрудница богоугодного заведения рассказывала, что Куравлев якобы так и не
помирился с дочкой и отказывался с ней общаться, когда она приходила его
навещать – делал вид, что спит.
Леонид Вячеславович мечтал, чтобы наследники пошли по его стопам и добились успеха в актерской профессии. И дочь поступила в Щукинское училище, выпускником которого когда-то был и ее отец. Она снималась в лентах "Самая обаятельная и привлекательная", "Где ваш сын?", "Крейцерова соната", "Где находится нофелет?" Но больше в кино ее не звали. "У нее не сложилась кинокарьера. Как и у дочери Владимира Этуша, Ларисы. Их сломало это время — начало девяностых годов. Другие жернова начались", – объяснил кинокритик Александр Шпагин.
Некоторое время дочь артиста занималась дубляжом, а потом решила оставить актерскую профессию и стала врачом-психотерапевтом. Мужа и детей у нее не было. Ей в марте исполнится 60 лет, но она по сей день жила с отцом в квартире Дома на набережной.
Напомним, в начале января народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией. Долгое время артист находился в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя две недели артиста вылечили, но в итоге присвоили ему паллиативный (неизлечимо больной) статус и решили перевести в хоспис Веры Миллионщиковой. Там Куравлев и скончался.