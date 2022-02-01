В гробу видали: проститься с легендарным Куравлевым никто не пришел

Евгений Герасимов, Сергей Степанченко, Дмитрий Харатьян – вот, пожалуй, и все коллеги, которые нашли время и силы поехать на край Москвы, чтобы проститься со знаменитым артистом. Зато на ток-шоу памяти Куравлева на диванах было тесно – все на камеру скорбели, делились воспоминаниями...
Обаятельный вор Жорж Милославский, сантехник Афоня, Хома Брут, Робинзон Крузо, Валька "Копченый" – Леонид Куравлев вошел в историю нашего кино целой россыпью ярких образов. Вспоминаются и "17 мгновений весны", и "Иван Васильевич меняет профессию", и "Не может быть!"...
Но поклонников у гроба было человек пять-семь... Зато журналистов приехало более полусотни – правда, снимать было некого...
Напомним, в начале января народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией. Долгое время артист находился в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя две недели артиста вылечили, но в итоге присвоили ему паллиативный (неизлечимо больной) статус и решили перевести в хоспис Веры Миллионщиковой. Там Куравлев и скончался.