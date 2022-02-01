"Не прощаюсь с тобой": сын пообещал быть рядом с ушедшим на тот свет Куравлевым

У Леонида Куравлева осталось двое детей – дочь Екатерина (род. 6 марта 1962), которая окончила Щукинское училище и работает психотерапевтом, и сын Василий (род. 14 января 1978), окончивший Московский автодорожный институт и работающий в Российском университете дружбы народов.
У гроба отца Василий Куравлев заверил пришедших проститься, что его знаменитый отец не умер, а лишь перешел в другое измерение.
"Мы в будущем, безусловно, будем с тобой общаться и взаимодействовать, – пообещал наследник. Прежде всего, через твоих киногероев, твои роли, ну и, конечно же, через детские светлые воспоминания, где вы с мамой ко мне обращаетесь. Я тебя очень люблю, мы всегда были вместе, и сейчас вместе и обязательно будем вместе. Спасибо тебе, папа. Я с тобой не прощаюсь".
Напомним, в начале января народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией. Долгое время артист находился в реанимации в тяжелом состоянии. Спустя две недели артиста вылечили, но в итоге присвоили ему паллиативный (неизлечимо больной) статус и решили перевести в хоспис Веры Миллионщиковой. Там Куравлев и скончался.