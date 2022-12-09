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Шоу-бизнес
"Я преодолевал боль": перенесший операцию Басков раскрыл причину отечности и страшной хромоты

"Я преодолевал боль": перенесший операцию Басков раскрыл причину отечности и страшной хромоты

В столице открылся Концертный зал "Москва". На его сцену вышли артисты, в том числе Николай Басков, для которого это выступление стало первым за последние месяцы. Напуганный слухами о недуге артиста корреспондент "Дни.ру" узнал о его самочувствии сегодня.
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В последнее время появилось множество слухов о состоянии Николая Баскова. Когда артист появился в шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека", зрители ахнули: певца сильно раздуло. Народ стал строить самые разные предположения, но все сходились в одном: исполнитель хита "Шарманка" серьезно болен.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

А на днях в Сети стали писать о том, что Николай с трудом передвигается самостоятельно. Во время съемок "Новогоднего огонька" публика была шокирована тем, что на сцену артиста вывели под руки. Чуть позже стало известно, что незадолго до выхода певцу прооперировали левую ногу.

Так что же произошло с 46-летним вокалистом? На этот вопрос он наконец-таки ответил сам. Общаясь с прессой в концертном зале "Москва", Басков рассказал, почему выглядел опухшим и хромал во время записи новогодней передачи.

Оказывается, у Николая порвались связки на ногах. Некоторое время артист проходил лечение в ФГБУ Нмиц ТО им. Н.Н. Приорова. Врачи в прямом смысле ставили певца на ноги.

"У меня уже шел воспалительный процесс, начался отек. У меня отекла нога, отекло лицо. <...> Я просто не мог до конца разгибать колено. Я преодолевал боль, – призналась знаменитость, – Сейчас хожу в лангетке. Написали, что мне тяжело ходить. Я могу сам ходить. Просто опасно. Ни дай Бог еще раз упасть".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Николай Басков пока проходит реабилитацию, но для него это не повод оставлять любимую работу. "Просто полтора месяца [без работы]. Я неуемный человек, которому хочется купаться в обожании, поддержке. Благодарю всех своих поклонников [за поддержку] <...> Я здоров. У меня никаких других диагнозов, о которые понаписали, нет. Я уже в работе", – добавил артист.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 9 декабря 2022, 21:12 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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