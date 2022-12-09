"Я преодолевал боль": перенесший операцию Басков раскрыл причину отечности и страшной хромоты

В столице открылся Концертный зал "Москва". На его сцену вышли артисты, в том числе Николай Басков, для которого это выступление стало первым за последние месяцы. Напуганный слухами о недуге артиста корреспондент "Дни.ру" узнал о его самочувствии сегодня.

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