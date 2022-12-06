"Облеванный, обоссанный": опорожнившийся на пол Харламов оставил Асмус мерзкий "подарок" после развода

Гарик Харламов не стал стесняться и рассказал о неловкой ситуации, которая произошла еще во время его брака с Кристиной Асмус.

Два года назад Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись, что стало большой неожиданностью для поклонников, ведь и юморист, и актриса до последнего не рассказывали о проблемах в их браке. Некогда любящие сердца остались друзьями ради дочери, которая появилась на свет в 2014-м. В публичном пространстве экс-супруги редко упоминают друг друга, но такое все-таки случается.

Например, в недавнем выпуске "ОХ-шоу", который появился на "Ютубе", Харламов рассказал собравшимся в студии комикам историю, которую ему очень трудно забыть. Гарик поведал, что однажды, будучи еще мужем Кристины, отлежал обе руки во время сна. Встав ночью в туалет, он понял, что руки его не слушаются. Пытаясь открыть дверь санузла, юморист не мог больше терпеть и опорожнился прямо на пол.

"Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный", – сказал Гарик, дав понять, что оставил экс-возлюбленной довольно мерзкий "подарок" после развода. Комик при этом умолчал, знала ли бывшая жена о произошедшем возле уборной конфузе.

После расставания с Кристиной Асмус юморист вскоре снова вступил в отношения. Его избранницей стала начинающая актриса Екатерина Ковальчук. Правда, в последнее время начали появляться слухи о разладе в паре, впрочем, ни тот, ни другая эту информацию предпочитают не комментировать.