"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса

За недолгое пребывание Григория Лепса в Петербурге он успел дважды попасть в скандальную хронику. Сначала – когда не до пел, бросил на сцену микрофон и прекратил концерт. Затем – когда устроил драку возле одного из баров. Актриса и певица Алена Кравец возмущена таким поведением коллеги.

Сегодня, по мнению мудрой Алены, понятие "звезда" себя обесценило – слишком многие мнят себя небесными светилами. "Звезда – это что-то неземное, недосягаемое, манящее, – пояснила Алена. – Ее свет согревает, манит, притягивает".

Но вот поведение Лепса под определение "звезды" никак не подходит, полагает Кравец. "Когда я смотрела эти видео с его выходками, то мне было стыдно так, словно это я не попадаю в ноты, швыряю микрофон, бью кому-то в морду, – ужасается Алена. – Артист не имеет права вести себя подобным образом. Он должен являть собой пример для подражания поклонникам и более юным артистам".

Кравец поражена, что дебошир Лепс – Народный артист России, Заслуженный артист Республики Ингушетия, Народный артист Карачаево-Черкесской. "Столько народов отметило его, столько людей за ним следят, а он позволяет себе дикие вещи, – огорчена Алена. – Я думаю, что когда звезда превращается в посмешище, это говорит о конце карьеры. Горько, что все оканчивается именно так. Плохо, что артист перестает видеть берега".