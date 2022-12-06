Бедный Боренька! Внебрачный сын собрался распотрошить сгнившее в земле тело Моисеева

Борису Моисеева не дают спокойствия на том свете.

Смерть исполнителя хита "Голубая луна" стала настоящим шоком для его близких и поклонников. Артист долго болел, перестал выходить в свет, а на 69-м году жизни не справился с последствиями инсульта. Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября этого года.

Говорят, что при жизни знаменитый блондин был не очень счастлив, да и после смерти его преследуют скандальные истории. Бедный Боренька уже, наверное, в гробу перевернулся из-за поведения родственников и коллег. Старший брат, который не поддерживал его, вдруг стал претендовать на наследство, а потом и вовсе обвинил в смерти артиста его директора.

Позже к покойному Борису Моисееву пристал скандально известный шоумен Стас Барецкий, который внезапно объявил себя его внебрачным сыном. Конечно, в эту историю никто не поверил, но лысый хайпожор не остановился и пошел дальше. Накануне светская сплетница Алена Жигалова раскрыла новые детали ситуации.

По ее словам, объявивший себя родственником певца Стас Барецкий хочет эксгумировать уже, наверное, его сгнившее тело.

"Я готов к судам, к тесту ДНК, я готов провести его за свой счет", – цитирует слова скандалиста журналистка.

Так сказать, распотрошить тело артиста, подвергнув его всевозможным манипуляциям, шоумен готов ради одной цели – доказать, что он действительно является его сыном. Не ясно только одно: для чего все это Стасу Барецкому. Может быть, он хочет претендовать на наследство Бориса Моисеева или привлечь к себе внимание за счет имени знаменитости.