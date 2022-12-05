"Политика – ее сфера": ставшую лидером Юлию Ковальчук предупредили о провале

Жизнь Юлии Ковальчук кардинально изменилась после замужества и рождения дочери.

Когда-то Юлию Ковальчук знали, как солистку популярной группы "Блестящие". Сейчас же ее знают, как экс-участницу коллектива и супругу Алексея Чумакова. Сейчас коммерчески успешную сольную песню Ковальчук могут назвать, пожалуй, лишь самые преданные фанаты. Все дело в том, что уже много лет Юлия посвящает много времени семье.

О том, что Ковальчук практически целиком погружена в семейные дела, рассказала нумеролог Фарида Красавкина в беседе с "Дни.ру". Эксперт объяснила этот жизненный этап блондинки так называемым 20-м арканом. "Это говорит о семейных традициях и семейных устоях, о том, что человек погружается в семью целиком и полностью, в воспитание детей", – сказала эксперт.

При этом Юлия, ставшая лидером по жизни, может быть успешной везде – не только как мать, жена и артистка. "Политика, дипломатия – тоже ее сфера, – считает Красавкина. В ней (Ковальчук – Прим. ред.) заложено очень много энергии Солнца, и она может распространять ее на других людей", – рассказала нумеролог.

Однако все может пойти под откос, наступит провал, если у Юлии Ковальчук появится какая-нибудь зависимость. Красавкина предупредила, что в таком случае денежный канал, на котором сейчас стоит жена Алексея Чумакова, тут же окажется закрытым. Поэтому певице необходимо постоянно быть в движении(например, путешествовать и общаться с людьми, чтобы Вселенная была к ней благосклонна.