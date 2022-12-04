Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Завоняло: изъеденное язвами тело Панина разложилось под палящим солнцем
После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите
"Мучается": фото гниющего заживо Николая Баскова слили в Сеть после новости о раке
Выпятившая лобок Волочкова стиснула в рабочих руках мощный агрегат: Сняли
партнеры
Суббота
3 декабря
Лента новостей
00:41
"Возвращайтесь домой": Аллегрова на коленях обратилась к бойцам спецоперации
00:11
Введение в храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 4 декабря
22:21
5 лучших книг, которые помогут преодолеть трудности
20:55
Я – русский: Shaman избавился от награды жены иноагента Пугачевой
20:16
"Не устойчив в эмоциях, бывают срывы": неуравновешенного Киркорова отправили к специалистам
19:08
"Все извратили": Киркоров возмущен чудовищной клеветой
18:04
Трусики Примадонны: понюхать белье Пугачевой в брошенном замке может любой желающий
17:59
Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
17:43
Тест: угадайте имена персонажей культовых советских фильмов
17:22
"Пустышка": оплеванную лицемерку Хаматову поставили на колени
16:29
Расплакавшаяся Кабаева показала своих наследников: Я и мечтать не могла
15:59
"Еще жива": черное тело запутавшейся в ветках Цымбалюк-Романовской наконец обнаружили
15:12
Разогнавшаяся Волочкова задавила новую супругу бывшего мужа: Дыбом встали
14:44
Надо облегчиться: долго терпевшая Шукшина обрызгала поносом Малахова и Барановскую
14:02
До блевоты: распухшие после родов груди Тодоренко вызвали оторопь
13:28
"Победить нереально": дочь наконец раскрыла новые подробности страшной болезни Заворотнюк
12:07
Обнищавшего за бугром иноагента Галкина поймали на торговле своим телом: Обслуживает заказчика
11:38
"Даже и не мечтала": Светящаяся от счастья молодая жена Петросяна показала внушительный живот
10:59
Раздувшегося после тяжелой болезни Николаева выкатили на потеху толпе: Как корова
08:10
Исхудавшая Кудрявцева с чернющими глазами скатилась по стене: Ковид забрал мужа и мою жизнь
06:03
"В такую пасть только *** класть": облизавшей губки Успенской нашли применение
04:26
Обезьяна с чипом в голове печатает слова силой мысли: видео
02:19
Огромная акула запрыгнула на яхту к рыбакам: видео
01:37
"Иванушки" побили императрицу Аллегрову
00:04
День Прокла: что нельзя делать в праздник 3 декабря
22:06
"От чего умер?": Новость о смерти Киркорова вызвала шок
21:39
"Она ушла!": Убитый горем Садальский похоронил любимую женщину
21:07
Прощай, малышка: Приемная дочь Стриженовой бросилась в окно
19:55
"Держалась до последнего": Пораженная неизвестной болезнью жена Тарасова тихо ушла
19:05
"Друг с другом не договорились": Внезапная беременность Брутян разрушила новый брак Прилучного
18:49
Как найти любовь в Новом году и не пожалеть об этом
18:25
"Храни Господь": не сумевшая спасти Юдашкина супруга вдохнула полной грудью в роковой день
18:08
3 главных правила зимнего гардероба
17:45
"Как в аду": Место упокоения Заворотнюк потрясло россиян
17:25
В щеке 51-летней россиянки вырос здоровенный червь
17:05
"Под елочкой": опозорившуюся Рудковскую застали с тремя мужиками после шумной попойки
16:25
В Краснодаре открылась выставка в честь эпохи СССР
16:05
Полуобнаженная Волочкова прилюдно сбросила свои трусики: Недобропорядочный поступок
15:45
Тяжелый развод с Матросовым и тайный любовник: как живет звезда "Склифосовского" Куликова
15:25
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
15:05
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
14:45
Бузова стала самым обсуждаемым человеком в Рунете по версии "ВКонтакте"
14:25
Сноуден получил российский паспорт
14:05
В Петербурге произошла смертельная авария с участием автомобиля такси
13:45
Не вышла замуж, потеряла всех родных и уехала в Голландию: что случилось с актрисой Хайруллиной
13:25
В России изменится порядок расселения из аварийного жилья
13:05
"В пандемию проели все заначки": экономный Левкин выживает сегодня на 100 тысяч в месяц
12:45
Как оспорить квитанцию за услуги ЖКХ
12:25
Москва не вошла в топ по темпам роста числа новостроек
12:05
Куда сходить в Москве: афиша с 3 по 11 декабря
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не вышла замуж, потеряла всех родных и уехала в Голландию: что случилось с актрисой Хайруллиной
Полуобнаженная Волочкова прилюдно сбросила свои трусики: Недобропорядочный поступок
"Друг с другом не договорились": Внезапная беременность Брутян разрушила новый брак Прилучного
Обнищавшего за бугром иноагента Галкина поймали на торговле своим телом: Обслуживает заказчика
Сын за отца не отвечает? Как загубленной Орбакайте отмыться от позорных дел Пугачевой
Разогнавшаяся Волочкова задавила новую супругу бывшего мужа: Дыбом встали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Возвращайтесь домой": Аллегрова на коленях обратилась к бойцам спецоперации

"Возвращайтесь домой": Аллегрова на коленях обратилась к бойцам спецоперации

Отгремевшая в Москве "Песня года" в этом году отличалась патриотическим уклоном. Просто за окном такое неспокойное время, когда вопрос советского классика Максима Горького "С кем вы, мастера культуры?" снова актуален.
прочитано 49 раз

София Ротару старалась не прерывать связи с российскими поклонниками на протяжении 43 лет. Например, участвовала в "Песне года" даже в 2014 году, когда отношения между соседними братскими странами резко обострились. Не было ее на сцене фестиваля только в 2018-м, когда президент Петр Порошенко ввел на Украине военной положение. В этом году "хуторянки" снова нет на московском фестивале – в родной Украине ее не поняли бы. Словом, понятно, с кем она.

ПО ТЕМЕ

Я – русский: Shaman избавился от награды жены иноагента Пугачевой

 Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

Зато был Руслан Алехно, который регулярно выступает на освобожденных от нацистов территориях и в госпиталях. Был Shaman с хитом "Я – русский". И даже Ирина Аллегрова, которую любят за песни из серии "будуар императрицы повидал немало на своем веку", теперь исполняет композиции про героев специальной военной операции.

"Возвращайтесь домой мальчики, // Дома ждут и за вас все молятся, // Просят помощи у всех ангелов, Уберечь сохранить и вернуть домой", – поет Аллегрова со слезам на глазах про то, кто "наяву в бою". Эту песню написал ташкентский музыкант Олег Тян. И кажется, пронзительные строки могут стать гимном, молитвой всех тех, кто ждет сейчас с поли брани близких.

В конце песни Аллегрова так расчувствовалась, что даже опустилась на колени. В благодарность тем, кто сегодня защищает Россию. И это, кажется, был самый сильный эмоциональный момент "Песни года".

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 декабря 2022, 00:41 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обнищавшего за бугром иноагента Галкина поймали на торговле своим телом: Обслуживает заказчика

Совсем опустился
Шоу-бизнес

Расплакавшаяся Кабаева показала своих наследников: Я и мечтать не могла

Настоящее счастье
Шоу-бизнес

Трусики Примадонны: понюхать белье Пугачевой в брошенном замке может любой желающий

Пахнет нафталином
Шоу-бизнес

До блевоты: распухшие после родов груди Тодоренко вызвали оторопь

Звезда шокировала

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье

Здоровье

3 главных правила зимнего гардероба
В щеке 51-летней россиянки вырос здоровенный червь
Метапневмовирус: лютая зараза губит детей и стариков
6 простых способов поднять иммунитет

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+