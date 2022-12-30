Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Народная артистка РФ и эстрадная певица Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым 2023 годом!
"Привет, "Дни.ру"! С вами Анита Цой. Я хочу пожелать вам в 2023 году счастья, улыбок, здоровья. И, конечно, всегда оставаться на волне позитива. Это так нужно, это так важно. Будьте со своими "Днями.ру" и помните, вы лучшие! Я вас люблю!" — пожелала счастливая и улыбающаяся Анита.
В этом году Анита Цой выпустила maxi-альбом "Музыка шоу "Пятый океан". Поклонники тепло приняли собрание композиций. Кроме этого, Анита выпустила интересное видео под названием "Цойкины рецепты". В нем она удачно собрала и новую песню, и рецепт любимого блюда. В 2023 году будем ждать новых концертов и альбомов от любимой певицы!