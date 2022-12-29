"В мире нет больше": наглотавшаяся таблеток Долина ушла к покойникам

Народный артист России Игорь Бутман дал изданию РИА ФАН большое интервью. Талантливый артист рассказал и о джазе в нашей стране, и о перспективах развития, и о молодых музыкантах. Не забыл Бутман и про старую гвардию — среди прочих, внесших вклад в отечественный джаз, он назвал Ларису Долину.
"Наша особенность – это наша страсть. Вот эта самая русская страсть, когда грудь нараспашку, когда все на разрыв, вот это и есть наш джаз. И такого в мире нет больше нигде", — так описывает органичность джаза в России Игорь Бутман.
Среди талантливых музыкантов нынешнего поколения шоумен назвал уроженцев Ростова-на-Дону, победителей международных конкурсов и других. А вот среди талантов прошлого была замечена и Лариса Долина. Вот так случайно она ушла к покойникам — хорошая компания получилась. Тут же Бутман оговорился, заявив, что артистка вполне вписывается и в круг современных исполнителей.
В этом году Лариса Долина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она заявила, что после мероприятий не может спокойно спать. Певица засыпает, только наглотавшись таблеток снотворного.
Из-за усталости артистка отказалась от корпоративов в оставшиеся дни 2022-го. Новый Год Лариса Долина планирует провести с семьей.