Не вернулся: Пойманный на измене Пресняков ушел от жены после болезненного разрыва

Владимир Пресняков потерял самое дорогое – сына, который теперь живет отдельно от него после развода.

Жизнь семьи знаменитого музыканта всегда сопровождают слухи – злые языки постоянно шепчутся о разводах, расставаниях и ругани. К слову, они касаются не только Владимира Преснякова, но и его старшего наследника Никиту.

Молодой музыкант не так давно покинул Россию и вновь уехал в США, где жил долгое время. Отъезд многим показался странным, учитывая то, что после одного из интервью его поймали на измене своим предпочтениям: теплые чувства к Америке он вдруг сменил любовью к Москве, ругая грязные улицы на чужбине и восхваляя родину.

Сын Владимира Преснякова перебрался без жены – Алена осталась дома и продолжила вести светскую жизнь. Тогда народ зашептался о том, что в семье звездного наследника проблемы, раз уж он оставил любимую. Но на деле у парочки все хорошо: супруги наконец-то воссоединились на Гавайях, где устроили себе небольшой отдых.

Алена теперь делится с поклонниками фотографиями и видео из мини-отпуска. На одном ролике она запечатлела увлечение своего мужа серфингом, а точнее, то, как он ушел от нее с доской в воду и даже не обернулся. Кажется, что он к ней не вернулся, ведь такое видео она не записала – этот момент остался за кадром.

Так что, в браке Никиты царит гармония и о разводе речи не идет. Видимо, молодой человек не пошел по стопам отца, который постоянно изменял Кристине Орбакайте. После болезненного разрыва родителей сын Владимира Преснякова не заработал травму и смог построить крепкие отношения.