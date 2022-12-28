"Метастазы": разложившееся тело Шукшиной источает трупную вонь

Мария Шукшина из-за резких высказываний нажила себе много врагов.

Прославленная актриса – из тех людей, кто предпочитает не держать язык за зубами и высказывать свое мнение, пусть даже кому-то оно может не понравиться. Иногда она это делает прямо, так сказать, в лицо. А, порой, делает это завуалированно. И в том, и в другом случае Мария Шукшина рискует набрать себе недоброжелателей.

Недавно, к примеру, знаменитая блондинка накинулась на Филиппа Киркорова, который снялся в новой версии "Иронии судьбы" и сыграл Ипполита. Актрисе такая альтернатива новогоднему кино и герои в ней не понравились, что она и сказала прямо. А в ответ получила гнев со стороны поклонников поп-короля, ну и его суровое словцо в свой адрес, конечно.

Накануне в микроблоге артистки появилась неоднозначная публикация. Мария Шукшина разместила в Сети стихотворение, которое называется "Накипь".

"Кривляются в перьях и в стразах лжемонны и лжекороли. А любящие метастазы на гибель себя обрекли", – написала она.

Вместе со строками звезда опубликовала снимок варящегося в воде мяса – так сказать, разложившееся тело некоего животного Марии Шукшиной, которое она, судя по всему, купила и готовила.

Любой человек, ощущавший запах мяса во время варки, должны понимать, что плоть убиенного животного источает трупную вонь. Впрочем, вполне возможно, что все это своего рода метафора: иллюстрируя такие строки кастрюлей с варящимся в ней разложившемся телом, Мария Шукшина, скорее всего, намекала на сущность людей, которых она осуждает.