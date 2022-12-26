Нет слов: что случилось с могилой Эдуарда Хиля через десять лет после похорон

Смоленское кладбище Санкт-Петербурга считается одним из самых престижных. Ведь именно тут в 1803 году похоронили юродивую дворянского происхождения Ксению Петрову, которая в 1988 году была канонизирована русской православной церковью и почитается теперь как Ксения Петербургская. Рядом с установленной на ее могиле часовней много захоронений известных людей. Тут, например, покоится отец Игоря Гуляева – любимого модельера Аллы Пугачевой и других звезд. Неподалеку захоронена и певица Людмила Сенчина, которая обожала платья Гуляева. В двух шагах – могила Эдуарда Хиля.

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