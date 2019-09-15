Пятикомнатная квартира и дача: внук рассказал о наследстве Хиля

В гранд-отеле "Жемчужина" продолжается музыкальный фестиваль "Бархатный сезон". Среди двух десятков артистов, которые в эти дни прилетели на Черноморское побережье, особое внимание публики и прессы привлечено к 22-летнему Эдуарду Хилю-младшему, тезке и внуку легендарного эстрадного исполнителя. Корреспондент "Дни.ру" встретился с продолжателем музыкальной династии.



"У меня не было иного выбора, кроме как стать артистом, – заверил Эдуард Хиль-младший. – Ведь и дед был музыкантом, и мой отец (окончил с отличием Хоровое училище имени Глинки, работал музыкальным руководителем в театре Буфф – Прим. ред.). Отец отправил меня учиться в петербургскую капеллу, где я отучился 11 лет. Играл на рояле, дирижировал, пел в хоре и сольно, занимался сольфеджио. А потом поступил в институт культуры".

Хиль-младший всегда знал, что груз знаменитой фамилии будет на него давить. "Первым всю тяжесть испытал мой отец, который с детства выходил с дедушкой на сцену, – уверяет молодой артист. – Он хотя ребенок гения, но на нем точно природа не отдохнула – он и композитор, и исполнитель, и автор песен о Петербурге. Я тоже чувствую ответственность, – говорят, что мне от деда достались голос и улыбка... Хотя, в моем случае, пословица про природу, может быть, и справедлива – мне не дано композиторского дара".

В 2013 году в Щербаковом переулке в Санкт-Петербурге появился сквер Эдуарда Хиля. Туда выходит фасад Толстовского дома, в котором Хиль жил почти треть века. Сегодня семья думает и о создании мемориального музея.

"Дед никогда не жил бедно – у него всегда была работа, всегда в семье водились деньги, – поведал Эдуард. – Другое дело, что дед не покупал яхт – ему хватало того, что у него есть".

Хватало, как пояснил Хиль, пяти комнат, машины и дачи под Питером. "Дачи скромной – без бассейнов и вертолетных площадок", – подчеркнул певец.





"Все дедушкины вещи целы, мы ничего не выбросили, – заверил внук Хиля. – Тем более, еще жива бабушка. Ей 88, и она это все бережно хранит. После смерти деда бабушка стала наследницей имущества – она вместе с моим отцом по-прежнему живет квартире. Никакой дележки и скандалов у нас не было".

Хилю-младшему досталась коллекция галстуков знаменитого дела – более полусотни. Именно в них он сегодня выходит на сцену, исполняя знаменитые "Как провожают пароходы" и "Тро-ло-ло". Песни обрели вторую жизнь – история продолжается...

