"Твои 22 мне нравятся": Распутина в восторге от сексуального красавчика

Маше Распутиной 55 лет. Стройная, сексуальная, чувственная – она знает толк в мужчинах. Тем более, талантливых и молодых.

Маша Распутина стала хедлайнером музыкального фестиваля "Бархатный сезон" в сочинском отеле "Жемчужина". Но выступала она только в один из дней, а во время другого наслаждалась концертом из зала.

Из всего обилия звезд больше всего Машу потряс юный внук Эдуарда Хиля, которому всего 22 года. "Твои 22 мне нравятся", – сказала 55-летняя Распутина то ли с восторгом, то ли с завистью. Эдуард Хиль-младший – парень высокий, яркий, видный.

"Мне его выступление очень понравилось! – призналась Маша. – Хороший парень! Ему, правда, немножко раскованности не хватает, свободы действий на сцене". Впрочем, Маша с ее темпераментом и характером и не таких расковывала. К тому же, у юного артиста, как оказалось, пока нет девушки – он весь в искусстве! Так что к Марии стоит присмотреться – чем она хуже Бабкиной?

Корреспонденты передали слова Маши Распутиной внуку Хиля. Довольный певец расплылся в улыбке. "На самом деле, я еще не знаю, буду ли продолжать выступать дальше! – цитирует Эдуарда Хиля-младшего портал prozvezd.info. – Я только недавно закончил институт. Мне нужно определиться, что делать дальше. Не исключаю варианта, что закончу с выступлениями".