Уходит в другой мир: Попавшему в больницу парализованному Баскову осталось недолго

Недавно народ переживал за состояние золотого голоса России! Он вдруг сильно изменился внешне: в программу Бориса Корчевникова он пришел болезненно располневшим, что не похоже на вечно стройного артиста. А потом выступил перед публикой и оказался в состояние оцепенения и неподвижности – буквально парализованным, ведь Николай Басков не двигался во время своего номера.
Что касается лишнего веса, то блондин в итоге похудел. А свои проблемы с передвижением он вскоре объяснил. Как оказалось, сладкоголосый певец попал в больницу, где ему прооперировали левую ноги, из-за чего он, собственно, и оказался парализован. Кажется, что сейчас с кумиром миллионов все хорошо, ведь он вовсю готовится к выходу "Новогоднего огонька".
Как отметил сам Николай Басков, ему до появления в новогодние праздники на экранах осталось недолго! Одно из своих выступлений он анонсировал поклонникам. Интересно, что во время съемок певец буквально уходит в другой мир. Ведь на свежем снимке из студии он предстал в костюме русского царя, судя по всему, окунувшись именно в эту эпоху.
Россияне предположили, что артист, облачившись в кафтан, будет исполнять песню "Разговор со счастьем", а также отметили, что с нетерпением ждут встречи с самым красивым царем.
"Я уже с утра порадовалась такой новости! Наконец-то, за столько лет будет человечный новогодний огонек!" – написал кто-то в комментариях под постом Николая Баскова.