Пошлячка Седокова провела ручкой по разбухшему агрегату мужа у всех на виду: У Яниса большой

Экс-солистка ВИА Гры, на днях отметившая свое 40-летие, прошлась по улицам Парижа в шубе, наброшенной на один лишь купальник. Агрессивно сексуальным шагом вошла она в пятый десяток, показав многим, что возраст это лишь цифра. Теперь же настал черед Яниса ответить на откровенность жены, в честь чего он также решил немного оголиться.
В своем микро-блоге он поделился фотографией с одним достаточно крупным планом. На снимке он лежит возле бассейна, крепко обнимая прижавшуюся к нему Анну Седокову. Однако внимание подписчиков привлекли вовсе не пальмы или равномерность загара пары. Кадр, будто выстроенный по правилам золотого сечения, приковывал внимание лишь к разбухшему агрегату Яниса Тиммы.
И, будто бы сочтя, что тонкой ткани плавательных шорт будет недостаточно для шокирования публики, пошлячка Седокова решила чуть запихнуть руку в его единственный предмет одежды прямо у всех на виду. Кажется, что еще чуть-чуть и мизинчиком она прикоснется к самому сокровенному... Либо же она уже провела ручкой по его достоинству, вызвав такую бурную реакцию в его венах и жилах.
"Какой у Яниса большой Янис", – отвесили подписчицы комплимент мужу Анны Седоковой, сглатывая слюну.