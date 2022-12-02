"От чего умер?": Новость о смерти Киркорова вызвала шок

Россияне активно обсуждают смерть Филиппа Киркорова.

Знаменитый певец на российской сцене уже очень давно. В одном из последних интервью он и сам признался, что видел многое, так что, будущее его не очень страшит. Во время разговора с журналистами Филипп Киркоров рассуждал и на более высокие темы.

Поп-король вдруг решил поговорить о том, сколько ему осталось. Неудивительно, что в прессе появились заголовки в духе – "Стало известно о смерти артиста". Эта новость явно всполошила россиян и вызвала настоящий шок. Особенно у тех, кто невнимательно вчитался в текст. Некоторые пользователи стали рассуждать, что в заметке не хватает данных.

"Не написал автор от чего умер певец, во сколько умер?" – такой комментарий появился на просторах Интернета.

Сам Филипп Киркоров, к слову, надеется прожить столько же, сколько его отец. Бедросу Филипповичу в этом году стукнуло 90 лет, так что, сын рассчитывает достигнуть его возраста, а может, и больше. "А вообще, сколько даст, столько и даст", – сказал тогда артист.

Ну, а у ненавистников бывшего мужа Аллы Пугачевой другое мнение на этот счет. Злющие комментаторы понадеялись, что певец уйдет из жизни раньше: мол, не очень им хочется еще 35 лет наблюдать его лицо на сцене. А кто-то вообще заявил, что как певец он давно уже умер.

"Такую пытку, как лицезрение павлина, мы не выдержим! "Герой нашего времени", изживший себя и надоевший до ужаса!" – высказались критики Филиппа Киркорова.

