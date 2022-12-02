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Шоу-бизнес
Не вышла замуж, потеряла всех родных и уехала в Голландию: что случилось с актрисой Хайруллиной

Не вышла замуж, потеряла всех родных и уехала в Голландию: что случилось с актрисой Хайруллиной

Непростая судьба знаменитой артистки.
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Розу Хайруллину называют одной из самых неординарных отечественных актрис. Она обрела популярность уже в зрелом возрасте и полюбилась зрителями по ролям в сериалах "Ольга", "Содержанки", "Псих" и многих других проектах. Карьера артистки сложилась удачно, чего не скажешь о ее личной жизни. Роза Вакильевна не только не обрела любовь, но и лишилась всех близких.

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Будущая звезда появилась на свет в 1961 году и с самого детства мечтала стать актрисой. Родители не одобряли увлечения дочери сценой, но препятствовать на стали. Окончив школу, Хайруллина осуществила свою цель и стала студенткой театрального училища в Казани.

Со второго курса актриса начала выходить на сцену, а после получения диплома попала в труппу Казанского ТЮЗа. Там Роза Вакильевна проработала следующие 15 лет, пока в ее жизни не наступила черная полоса.

1996 год стал для артистки роковым. Сначала сгорел ее любимый ТЮЗ, и она приняла решение уехать из Казани. Затем звезда потеряла брата, который страдал от наркотической зависимости. А в следующие несколько месяцев актриса лишилась родителей и всех близких.

Звезда очень тяжело переживала череду трагедий. К счастью, вернуться к жизни ей помог священник и любимое дело. Актриса на год уехала работать в Голландию, затем попала в Челябинский ТЮЗ, а потом начала играть в Самарском театре. Все изменилось, когда за карьеру артистки взялся Константин Богомолов. Благодаря ему Роза Хайруллина перебралась в Москву и познакомилась с Олегом Табаковым. В 2009 году она стала актрисой "Табакерки", начала активно сниматься и вскоре прославилась на всю страну.

В любовных делах звезде повезло куда меньше, чем в карьере. К своим 61 годам она не вышла замуж и не родила детей. Поговаривают, что в свое время актриса была счастлива в личной жизни. Однако о ее бывшем избраннике ничего не известно. Судя по всему, отношения не сложились.

Сегодня Роза Вакильевна посвящает всю себя работе и ведет закрытый образ жизни. Артистка называет себя одиноким человеком, избегает разговоров на личные темы и предпочитает оставлять детали своей жизни за кадром.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Роза Хайруллина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2022, 13:45 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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