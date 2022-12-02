Озверевшая Бородина стянула штаны с бывшего мужа: Совсем маленький

Ксения Бородина всегда добивается своего, даже если дело касается ее бывших.

Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина развелась с мужем, предпринимателем Курбаном Омаровым, год назад. Пара не смогла разойтись по добру по здорову, в итоге развод сопровождался грязными скандалами и взаимными публичными обвинениями. С тех пор прошел год, но знаменитости так и не отстали друг от друга и постоянно обмениваются взаимными упреками. Судя по всему, обиды за годы брака накопилось много.

На днях Курбан Омаров пожаловался на козни бывшей супруги Ксении Бородиной. Он уверен, что озверевшая ведущая хочет лишить его всяческого дохода в соцсетях и фактически оставить без штанов. Речь идет о раскрученном блоге Курбана Омарова, который теперь по каким-то причинам не в топе.

При этом у Ксении Бородиной 19,4 миллиона подписчиков, а у ее бывшего мужа охват совсем маленький – всего 5 с небольшим миллиона. Курбан Омаров пожаловался, что дома недовольны такими "успехами", ведь от этого напрямую зависит доход, сообщает 7Дней.ру.

Причиной такого положения дел Омаров видит в ревности со стороны Ксении Бородиной. Она якобы постоянно блокирует его страницу и жалуется на нее. Вероятно, что Ксения просто не хочет, чтобы бывший муж пиарился на ее имени и получал на этом денежки.

"Считает, что подписчики — ее собственность, и я не имею права на их присутствие в своем аккаунте. Поэтому она его удаляет", – отметил Омаров.

Ранее сообщалось, что бывший муж Ксении Бородиной сошелся с новой возлюбленной и свозил ее в Дагестан познакомить с родными, сообщает Пятый канал.