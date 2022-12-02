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Шоу-бизнес
Озверевшая Бородина стянула штаны с бывшего мужа: Совсем маленький

Озверевшая Бородина стянула штаны с бывшего мужа: Совсем маленький

Ксения Бородина всегда добивается своего, даже если дело касается ее бывших.
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Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина развелась с мужем, предпринимателем Курбаном Омаровым, год назад. Пара не смогла разойтись по добру по здорову, в итоге развод сопровождался грязными скандалами и взаимными публичными обвинениями. С тех пор прошел год, но знаменитости так и не отстали друг от друга и постоянно обмениваются взаимными упреками. Судя по всему, обиды за годы брака накопилось много.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

На днях Курбан Омаров пожаловался на козни бывшей супруги Ксении Бородиной. Он уверен, что озверевшая ведущая хочет лишить его всяческого дохода в соцсетях и фактически оставить без штанов. Речь идет о раскрученном блоге Курбана Омарова, который теперь по каким-то причинам не в топе.

При этом у Ксении Бородиной 19,4 миллиона подписчиков, а у ее бывшего мужа охват совсем маленький – всего 5 с небольшим миллиона. Курбан Омаров пожаловался, что дома недовольны такими "успехами", ведь от этого напрямую зависит доход, сообщает 7Дней.ру.

Причиной такого положения дел Омаров видит в ревности со стороны Ксении Бородиной. Она якобы постоянно блокирует его страницу и жалуется на нее. Вероятно, что Ксения просто не хочет, чтобы бывший муж пиарился на ее имени и получал на этом денежки.

"Считает, что подписчики — ее собственность, и я не имею права на их присутствие в своем аккаунте. Поэтому она его удаляет", – отметил Омаров.

Ранее сообщалось, что бывший муж Ксении Бородиной сошелся с новой возлюбленной и свозил ее в Дагестан познакомить с родными, сообщает Пятый канал.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2022, 09:25 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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