Выросла без внимания матери и не пошла по ее стопам: как живет единственная дочь Клары Новиковой

Артистка уделала наследнице не слишком много времени.

Творческая карьера Клары Новиковой сложилась по-настоящему удачно. Артистка нашла себя в любимом деле, полюбилась миллионам зрителей и примерила множество самых разных образов на сцене. Однако самая главная роль – матери – ей часто давалась с большим трудом.

Личную жизнь Клары Борисовны нельзя назвать безоблачной. Первым мужем артистки стал барабанщик Борис Новиков. Именно от него звезде досталась ее известная на сегодняшний день фамилия. Однако совместная жизнь супругов не сложилась. Муж актрисы оказался собственником и ревновал ее как к другим мужчинам, так и к карьере.

Удача в любви Новиковой улыбнулась со второй попытки. Вскоре после развода с первым мужем артистка встретила журналиста Юрия Зерчанинова. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, союз оказался на редкость крепким и счастливым. В 1977 году в семье родилась единственная дочь Мария.

Увы, из-за постоянной занятости актриса не могла давать дочери достаточно теплоты и материнской ласки. В результате Мария выросла папиной дочкой. А в 2009 году, когда девушке было уже за 30, в семье случилась трагедия. Юрия Леонидовича неожиданно не стало после операции на сердце.

Утрата стала большим ударом как для Марии, так и для Клары Борисовны. Кроме того, после смерти мужа артистке пришлось еще больше погрузиться в работу, чтобы финансово поддерживать семью. Возможно, именно горе помогло ей сплотиться с дочерью. Несмотря на то, что Мария практически выросла без внимания матери, сейчас у них теплые отношения. Однако сама Новикова признается, что чувствует невысказанную обиду со стороны наследницы.

Сейчас единственной дочери Клары Новиковой 45 лет. Мария не пошла по стопам матери и, как отец, нашла себя в журналистике. Кроме того, наследница звезды трижды сделала ее бабушкой. Сегодня у артистки есть 24-летний и 14-летний внуки Лев и Андрей, а также 20-летняя внучка Анна.

В свои 76 лет Клара Борисовна по-прежнему во всем помогает близким. Знаменитость признается, что часто поддерживает дочь и внуков финансово. Например, несколько лет назад звезда на время отдала старшему внуку свою квартиру в сердце столицы, а сама перебралась на окраину.