Господи, помилуй! Найденную в крови Шпицу с обезображенными глазами не спасли

Катерина Шпицу засняли в ужасном состоянии.

Актриса на сегодняшний день является одной из самых востребованных! Звезду театра и кино приглашают сниматься в проектах, причем даже за рубежом. Недавно, к примеру, Катерина Шпица побывала в Турции – дни были настолько продуктивными, что у нее даже не было времени сходить к морю.

Не успела актриса вернуться в Россию, немного перевести дух, как снова съемки! В своем микроблоге она опубликовала новый снимок, благодаря которому подписчики нашли свою любимицу в довольно пугающем состоянии: вся ее одежда покрыта красными пятнами, напоминающими кровь, грязью, а красивые глаза обезображены растекшейся тушью. Господи, помилуй!

К счастью, это оказался все лишь образ, в котором Катерина Шпица предстанет в очередном проекте. Правда, съемочный день принес ей один не очень приятный сюрприз: на площадку актриса решила приехать вовремя, однако все усилия не спасли ее от томительного ожидания. Несмотря на то, что прибыла звезда в 13:00, в пятом часу ее до сих пор не отправили в кадр.

В общем, знаменитой артистке пришлось ждать своего часа, что ее, очевидно, утомило. Ведь на снимке у нее слегка недовольное лицо. Скоротать время знаменитость решила, судя по всему, за обедом. "Гречка – вкусная!" – сообщила поклонникам Катерина Шпица и сфотографировала тарелку, наполненную кашей.