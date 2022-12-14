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Шоу-бизнес
Опять беременна? Окровавленная беглянка Брежнева оказалась на улице после развода

Опять беременна? Окровавленная беглянка Брежнева оказалась на улице после развода

Вера Брежнева предстала перед поклонниками вся залитая чем-то кровавым.
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После 24 февраля певица Вера Брежнева, как и некоторые российские артисты, покинула страну и вошла в негласный список "предателей родины". Она раскритиковала действия властей и примкнула к лагерю недружественных России стран, тем самым отрезав от себя многих поклонников и лишившись поддержки. Брежнева перебралась в Форте-дей-Марми, где у нее и ее мужа, продюсера Константина Меладзе есть дом.

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 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Сначала Брежнева поставила на паузу свою музыкальную карьеру и пребывала в сильнейшей депрессии. Недавно она стала снова вызрдить на связь и рассказывать, что творится у нее на душе.

В последнее время вокруг Веры Брежневой стало ходить много слухов – от беременности до расставания с Меладзе. Говорят, что пара переживает нешуточный кризис, который может даже обернуться разводом. Ведь однажды Константин Меладзе пережил развод с прошлой женой. Так или иначе, пару видят все реже вместе. Складывается ощущение, что у каждого своя жизнь.

На днях 40-летняя Вера Брежнева вышла на связь с поклонниками из Германии. Она показала кадры предновогодней атмосферы Берлина, где она слонялась по улицам, и рассказала о планах на будущее. Примечательно, что звезда обозначила в списке дел полное отсутствие алкоголя на дружеских встречах, что весьма заинтриговало. Не исключено, что замученная слухами о разводе Брежнева действительно беременна.

Также Вера Брежнева представила новый релиз на песню "Тихо". На обложке она предстала вся залитая кровавой краской, спрятавшись в крыльях.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2022, 17:50 Источник: соцсети • Требует проверки
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