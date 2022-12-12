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Шоу-бизнес
Первую жену изводил ревностью, а второй изменял с Цыплаковой: личная жизнь знаменитого Соломина

Первую жену изводил ревностью, а второй изменял с Цыплаковой: личная жизнь знаменитого Соломина

Сегодня, 12 декабря, исполняется 81 год со дня рождения народного артиста Виталия Соломина.
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Творческий путь Виталия Соломина был очень насыщенным. Актер прославился по ролям в популярных лентах "Вот моя деревня", "Зимняя вишня", "Пан или пропал" и других картинах, подарил зрителям незабываемый образ доктора Ватсона и страстно отдавался любимому делу до конца своих дней. Не менее бурно складывалась и личная жизнь артиста.

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Первая серьезная любовь пришла к Виталию Соломину еще во время учебы в "Щепке". На предпоследнем курсе судьба свела его со студенткой Щукинского училища Натальей Рудной – дочерью знаменитого журналиста, писателя и драматурга Владимира Рудного. Соломин буквально потерял от красавицы голову и вскоре сделал ей предложение. В 1963 году влюбленные стали мужем и женой.

Увы, совместная жизнь не оправдала ожиданий актера. Он мечтал о тихом семейном очаге, но молодая супруга не смогла ему этого дать. Привыкшая к богемной столичной среде Рудная не захотела отказываться от светской жизни и внимания других мужчин, а вспыльчивый Соломин часто изводил ее ревностью.

Спустя пять лет брака, в 1968 году, отношения супругов окончательно дали трещину. Расставшись с женой, актер решил посвятить себя карьере и больше не жениться. Однако все изменилось, когда в его жизни появилась новая любовь.

Вскоре после развода Виталий Соломин познакомился с коллегой по цеху Марией Леонидовой. Актеры встретились на кинопробах в 1970 году и с тех пор не расставались. Жена подарила артисту не только домашний уют, о котором он так долго мечтал, но и двух дочерей: Анастасию и Елизавету.

Второй брак звезды оказался намного крепче первого, но не был безоблачным. Однажды над семейным счастьем нависла серьезная угроза. В какой-то момент примерный муж серьезно увлекся молоденькой актрисой Еленой Цыплаковой и едва не разрушил свой брак. К счастью, мимолетная интрижка не заставила артиста уйти из семьи.

Через некоторое время Соломин расстался с любовницей, а уступчивая жена простила ему неверность. После этого актеру еще не раз приписывали романы на стороне, он оставался с женой и прожил с ней вместе 30 лет, вплоть до своей скоропостижной кончины.

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Виталий Соломин. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 декабря 2022, 14:00 Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник

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