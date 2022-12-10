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Шоу-бизнес
Потребуют немало усилий: стало известно о тяжелом будущем Гузеевой

Потребуют немало усилий: стало известно о тяжелом будущем Гузеевой

Эксклюзивно для Дни.ру нумеролог и астролог Ольга Фисенко рассказала о том, что ждет Ларису Гузееву в 2023 году.
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Жизнь Ларисы Гузеевой бьет ключом: она то мчится на съемки шоу "Голос 60+", то падает в объятья медицинского учреждения, то – судится с соседями. Все, что происходит с ней, сразу же оказывается под пристальным взглядом публики, разбирающей каждое высказывание, каждый поступок Ларисы под лупой с десятикратным увеличением.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Чем же заняться после того, как все косточки перемыты, а комментарии перечитаны? Обратиться к тем, кто может рассказать о будущем, попросив их дать новую пищу для сплетен и размышлений.

Эту почетную обязанность взяла на себя нумеролог и астролог Ольга Фисенко. Специалист рассказала о всех сферах жизни Ларисы Гузеевой в 2023 году, а также дала общую сводку последних лет.

Фото: личный арив Ольги Фисенко
Фото: личный архив Ольги Фисенко
Звезды и карты показали Ольге, что у Ларисы продолжается "рост и расширение", начавшееся два года назад. Именно в этот период на телеведущую будут как из рога изобилия сыпаться как новые рабочие, так и, соответственно, финансовые возможности. Уверена Ольга Фисенко в том, что Ларису Гузееву мы будем часто видеть на голубом экране и, скорее всего, даже не на одном телеканале.

"Не исключаю новые проекты. Возможно они будут не столь яркие для Ларисы Андреевны, но потребуют немало эмоциональных и физических усилий", – подчеркнула специалист тяжелое будущее артистки, обратив, при этом, внимание на то, со всеми задачами и сложностями Лариса Гузеева справится.

Кроме того год наступающий принесет много перемещений и поездок, ремонт и, возможно, даже переезд. Также очень много усилий будет направлено Ларисой Гузеевой "в область дома и семьи", чего, по мнению некоторых, не помешало бы сделать Марии Шукшиной.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2022, 20:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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