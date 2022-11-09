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Шоу-бизнес
Блондин с макияжем: Женившийся на молодухе Прилучный изменился до неузнаваемости

Блондин с макияжем: Женившийся на молодухе Прилучный изменился до неузнаваемости

Новоиспеченная жена Павла Прилучного показала его преображение.
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После развода с Агатой Муцениеце и слухов о романе с Мирославой Карпович прославленный актер обрел счастье с актрисой на девять лет его моложе – Зепюр Брутян. Отношения парочки развивались стремительно, а новость о том, что Павел Прилучный вновь женился стала для поклонников настоящей неожиданностью.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Кажется, что новоиспеченная актерская семья живет душа в душу: молодожены часто появляются на публике, а также много времени проводят вместе, причем не только дома. Звезда "Мажора" находится на гастролях, а сопровождает его жена. Накануне Зепюр Брутян опубликовала кадры из театра, где ее благоверный отыграл спектакль "Авантюристы по неволе".

У артиста в постановке – одна из главных ролей, ради которой он даже соглашается на кардинальные изменения во внешности. Собственно, молодуха Павла Прилучного их и показала поклонникам. На ролике крупным планом снят совершенно не похожий на себя актер. Благодаря парику на голове, он стал блондином, а его лицо украсили яркие тени и помада.

В общем, экс-супруг Агаты Муцениеце изменился до неузнаваемости. К слову, он настолько вжился в образ, что стал элегантно расчесывать свои фальшивые локоны.

"Оцените образ", – предложила своим поклонникам актриса, а также с гордостью сообщила, что макияж Павлу Прилучному делала своими руками.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 ноября 2022, 12:54 Источник: Соцсети • Требует проверки
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