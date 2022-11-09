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Шоу-бизнес
"Произошла трагедия": композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии

"Произошла трагедия": композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии

Песни композитор Игоря Матеты исполняют такие звезды, как Филипп Киркоров, Лада Дэнс, Лев Лещенко ,Наталья Штурм, Ярослав Евдокимов. Но больше всего хитов он написал для Маши Распутиной.
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"Играй, музыкант", "Живи, страна", "Ты меня не буди", "Ты упал с Луны" – все это песни Игоря Матеты. Но мало кто знает, какую драму пережил этот композитор и певец.

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"Произошла трагедия — разбился на мотоцикле друг семьи, – рассказал артист. – Конечно, все близкие были в шоке, и я, чтобы их поддержать, сочинил песню "Несказанная боль". И вроде бы получилось удачно: давно такого не было, чтобы знакомые выпрашивали у меня песню до релиза, пересылали ее друг другу. Одни в "Несказанной боли" видят историю про отношения, другие — переживание в связи с нашей сегодняшней непростой жизнью.

Стихи Анатолия Поперечного, написанные для этой песни, хранились у композитора и исполнителя уже давно. Толчком к завершению работы над "Несказанной болью" и послужило это печальное событие — внезапная гибель друга.

Фото: пресс-служба

Вдохновленный позитивной реакцией на песню, Игорь Матета принял решение сделать клип. События в видеоролике на "Несказанную боль" разворачиваются в историческом центре Москвы, в несущемся по ночному городу автомобиле и в студии исполнителя. Премьера клипа Игоря Матеты "Несказанная боль" состоялась в конце октября 2022 года. Сегодня он находится в ротации на "Шансон ТВ". В социальной сети "ВКонтакте" ролик набрал уже порядка 700 тысяч просмотров. Примерно столько же раз "Несказанную боль" посмотрели и в "Одноклассниках".

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Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 ноября 2022, 09:37 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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