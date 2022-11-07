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Шоу-бизнес
"Ждите!": Мать взорвалась из-за растоптанной израильтянки Собчак после суда

"Ждите!": Мать взорвалась из-за растоптанной израильтянки Собчак после суда

Вся страна следит за судьбой и карьерой Российско-израильской журналистки Ксении Собчак, которая рушится на глазах.
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Ксения Собчак изо всех сил старалась быть ближе к народу. Она вела популярное среди простаков шоу "Дом-2", и сплетничала о звездах, и пыталась доступным языком интерпретировать происходящие в России политические процессы. Но все рухнуло, когда ее поклонникам открылась наглая ложь. Собчак уверяла, что она не имеет никакого другого гражданства кроме российского, однако это не так. После того, как Ксения вляпалась в скандал с уголовным делом о вымогательстве, вскрылось, что у нее есть израильский паспорт. На звезду тут же посыпалась критика от фанатов и даже коллег. И это не удивительно.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова ответила на вопрос о растоптанную критикой дочь. Сенатор Российской Федерации прокомментировала в том числе возвращение в Ксении Собчак на родину после недавнего отъезда, который обсуждала вся страна.

Неделю назад Ксению Собчак сняли на видео при пересечении белорусско-литовской границы. После этого в ее подмосковном доме прошли обыски. Это было связан с возбуждением уголовного дела и арестом ее коммерческого директора. С тех пор Ксения Собчак находилась в Израиле, где занималась производством видео о жизни в этой стране и встречалась с местными и переехавшими россиянами, сообщает "Царьград".

Накануне Ксения Собчак вернулась в Россию. Она пересекла границу Псковской области, причем она была не одна — на границе ее сопровождал муж режиссер Константин Богомолов, сообщает Пятый канал. В разговоре с журналистами мать Ксении Собчак резко восприняла информацию об этом.

"Вы звоните сенатору и спрашиваете меня не о работе, а о каких-то "фейках". Без комментариев!" — выпалила Людмила Нарусова.

В беседе с телеканалом "360" Людмила Нарусова также отказалась комментировать возвращение сивей опальной дочери. "Ждете ее возвращения? Ждите!" – отрезала сенатор.

Ранее сообщалось об аресте коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у госкорпорации "Ростех". По данным СМИ, коллеги Собчак создали телеграмм-каналы, в которых публиковали фейки о российских чиновниках, после чего за деньги удаляли их. 26 октября Тверской суд Москвы взял Суханова под стражу до 24 декабря 2022 года.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2022, 15:41 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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