Аппетитная паста карбонара: изысканный рецепт от Анны Седоковой

Рецепт пасты карбонара рассказала Анна Седокова.

Анна Седокова очень любит готовить. Причем певица предпочитает не пользоваться новомодной техникой на кухне. Экс-участнице группы "ВИА Гра" свойственна практически полная самостоятельность при приготовлении того или иного блюда. Артистка знает много интересных рецептов, которые придутся по вкусу даже самым неопытным кулинарам.

Один из таких – рецепт пасты карбонара. Для приготовления этого блюда понадобятся спагетти (230 гр.), сырокопченый бекон (130 гр.), куриное яйцо (4 шт.), сливки жирные 35%, чеснок сушеный (0,5 ч. л.), сыр Пармезан (60 гр.), специя прованские травы (1 ст. л) и пучок петрушки.

По словам Седоковой, для приготовления пасты необходимо выбрать бекон, в котором содержится много мяса. Его нужно порезать тонкими ровными полосками и обжарить на сковороде до румяности. Убрав сковороду с огня, нужно сушеный чеснок посыпать на бекон. Также на этом этапе важно добавить порубленные листья петрушки. Это стоит перемешать.

Чтобы приготовить соус, нужно натереть сыр, после чего разделить его на две порции. Одну из них смешать с яичными желтками, жирными сливками и сушеными прованскими травами. Спагетти не нужно доваривать до конца. Они должны быть аль денте. На приготовленным спагетти выложить сырный соус и перемешать. Бекон кладут сверху, а затем посыпают все тертым сыром. Таков рецепт аппетитной пасты карбонара от Анны Седоковой.