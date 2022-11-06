Дважды развелась, изменяла мужу с Лазаревым, потеряла 40 кг: насыщенная жизнь Чуриковой

Сегодня, 6 ноября, Яна Чурикова отмечает 44-й день рождения.

Яна Чурикова уже много лет считается одной из самых знаменитых телеведущих страны. Она прославилась еще в начале нулевых, когда на экранах стартовал первый сезон "Фабрики звезд". С тех пор в карьере Чуриковой было еще множество достижений и ярких проектов. Однако не все знают, что реальная жизнь Яны не всегда складывалась гладко.

Яна Чурикова появилась на свет в 1978 году. Будущая звезда выросла в семье военнослужащего и долгое время мечтала стать стоматологом. Все изменилось, когда Яна впервые попала на оперу. Именно тогда она всерьез увлеклась искусством.

С будущей профессией Чурикова определилась уже в 13 лет. Она пошла работать журналистом в газету "Глагол", а после окончания школы не раздумывая поступила в МГУ на журфак. Яна продолжала работать параллельно с учебой и вскоре попала на телевидение. Но полюбить себя в кадре ей удалось далеко не сразу.

В какой-то момент телеведущая начала серьезно комплексовать из-за лишнего веса. В результате девушка похудела с 95 килограммов до 55. Однако стремительная потеря 40 кг отразилась на ее здоровье. У Яны начались проблемы с щитовидной железой и памятью. К счастью, со временем ей удалось восстановиться.

В личной жизни Чуриковой тоже было все непросто. Со своим первым возлюбленным, Григорием Алексаняном, ведущая познакомилась на концерте. Влюбленные начали жить вместе, но отношения просуществовали недолго.

Следующим избранником знаменитости стал телережиссер Иван Цыбин. Они поженились в 2004-м и прожили вместе четыре года. Увы, этот союз тоже не принес Чуриковой счастья. В какой-то момент телеведущая начала от скуки изменять мужу, а он об этом узнал. В результате звезда развелась с супругом и ушла к новому возлюбленному – продюсеру Денису Лазареву.

В союзе с Лазаревым Чурикова впервые стала мамой. Их общая дочь, Таисия, появилась на свет в 2009 году. Несмотря на прибавление, ведущей и продюсеру не удалось сохранить семью. Когда наследнице было шесть лет, Яна и Денис развелись. К счастью, им удалось расстаться без ссор и выяснения отношений. А сейчас, в свои 44 года, телеведущая сосредоточена на карьере и воспитании дочки.