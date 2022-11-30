"Слезы градом": Беспощадный Михалков довел до истерики хабалистую лицемерку Долину

У Ларисы Долиной всегда был непростой характер: за хабалистое поведение и лицемерие артистку ругали, что в молодости, что сейчас. А с некоторым коллегами по творческому цеху у нее отношения не складывались. Однако именно ей в свое время Никита Михалков доверил очень ответственную миссию.
Скандалы, в которые влипала певица, можно перечислять бесконечно. Было время, когда ее обвиняли в пиар-браке с молодым музыкантом: публика считала, что она последовала примеру Аллы Пугачевой. Певицу ругали на посту завкафедрой МГИК, когда она грубо общалась заваливала на прослушивании треть студентов. Уже в солидном возрасте звезда снова оказывается в поле зрения. Недавно, к примеру, ругалась с Валей Карнавал, из-за чего журналист Антон Суворкин прилюдно в своем блоге назвал ее "лицемеркой".
Зато беспощадный в своих выражениях по отношению к звездам и критичный Никита Михалков артистку любит и уважает. Накануне Лариса Долина решила вспомнить один важный момент в своей жизни – когда режиссер позволил ей спеть саундтрек к фильму "Сибирский цирюльник", чем буквально довел ее до истерики, но не специально.
В своем микроблоге известная блондинка призналась, что песня "Запретная любовь" оказала на нее глубокое воздействие, всколыхнув душу и сердце. Что уж там, артистка с трудом исполнила ее до конца.
"Я не помню, как допела песню в студии… Слезы градом…", – написала в своем микроблоге Лариса Долина, вспоминая время работы с Никитой Михалковым.