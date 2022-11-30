"Мир разделился на до и после": Стало известно о смерти Филиппа Киркорова

Последние недели жизни Филиппа Киркорова были наполнены скандалами.



То грызня с Наргиз Закировой и Викой Боней, то видео, на котором артист бьет букетом некого мужчину, то его съемки в пародии на "Иронии судьбы", которые уже, по данным "Царьграда", успела раскритиковать вдова Эльдара Рязанова. В общем, очень насыщенная жизнь была у Филиппа Киркорова.

Кажется, что за свою длинную карьеру в шоу-бизнесе певец пережил очень много: и взлеты, и падения, и критику, и одобрение. В одном из последних интервью экс-супруг Аллы Пугачевой признался, что все эти события закалили его характер. Причем настолько, что будущее его уже не страшит.

По его мнению, за последнее время жизнь людей очень сильно изменилась, и это нельзя не заметить.

"Мир разделился на до и после. Прежним мир не будет. А каким он будет новый, знает только всевышний", – сказал Филипп Киркоров.

Впрочем, по признанию поп-короля, будущее его ничуть не страшит. Примерно так же он относится и к тому, что его жизнь не вечна. К слову, конца, который однажды наступит, артист не боится. При этом он надеется, что случится это не скоро – певец полагает, что доживет до возраста своего 90-летнего отца.

"Столько я отмерил себе. Доживу до его возраста и буду счастливым человеком. А вообще, сколько даст, столько и даст", – приводит слова Филиппа Киркорова Пятый канал, благодаря которым стало известно о том, как относится к своей смерти артист.