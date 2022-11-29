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Шоу-бизнес
"Раздвоение личности": трижды разведенному дебоширу Башарову озвучили диагноз

"Раздвоение личности": трижды разведенному дебоширу Башарову озвучили диагноз

Психолог проанализировала поведение Марата Башарова и ответила, будет ли мужчина проявлять агрессию в новых отношениях.
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Скандальный актер Марат Башаров прославился на всю страну не только своими ролями в кино, но и бурной личной жизнью. Трижды женатый и трижды разведенный мужчина избивал своих избранниц под воздействием алкоголя, изменял и оскорблял женщин. Несмотря на такую репутацию, Башаров вновь и вновь появляется на публике с новыми избранницами.

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 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

Психолог Ольга Пропубертат рассказала Пятому каналу причины такого поведения. Кроме этого, эксперт порассуждала над перспективами новых отношений Марата Башарова с молодой актрисой Асей Борисовой. По ее словам, когда мужчина не понимает, насколько он умен, красив, не осознает свое положение возникает внутренний конфликт, который приводит к таким выходкам.

"Это проблема, потому что начинается некое такое раздвоение личности", — озвучивает возможный диагноз психолог.

Говоря о новых отношениях Марата Башарова, Ольга упоминает, что многим женщинам свойственна позиция спасателя. "Он образумится" — именно такую фразу говорят спутницы дебоширов. Но психолог напоминает, что ни одна женщина не способна изменить мужчину. Здесь требуется работа специалиста.

"Мне бы хотелось, чтобы Марат дошел бы до профессиональной психологической помощи и научился бы вот этот вакуум внутренний закрывать сам", — говорит эксперт. Только в таком случае возлюбленные Марата Башарова будут в физической и эмоциональной безопасности.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Марат Башаров. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2022, 20:25 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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