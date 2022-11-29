"Счастлива тут только Вика": скрытная Дайнеко вышла в свет с новым мужем

Певица Виктория Дайнеко проболталась о новом статусе.

Личная жизнь 35-летней Виктории Дайнеко — предмет пристального внимания поклонников и журналистов. Сама же она не спешит делиться подробностями, а лишь изредка радует фанатов новыми деталями. Так, на одном из последних выходов в свет она объявила о новом статусе своего возлюбленного — муж.

Напомним, что уже несколько месяцев певица состоит в отношениях с неким Романом. Виктория Дайнеко несколько раз появлялась с ним на мероприятиях, но не отвечала на откровенные вопросы. Недавний выход стал исключением. В разговоре светские хроникеры узнали, что Роман теперь не просто новый кавалер, а муж.

Совместные фотографии с Романом уже появлялись в микроблоге скрытной Виктории. Под одной из публикаций девушка даже попросила поклонников проголосовать, какая фотография с любимым им нравится больше. Однако, некоторые фолловеры посчитали, что мужчина выглядит не очень радостным.

"На всех фотографиях мужик словно "копировать-вставить", "Почему такое ощущение, что счастлива тут только Вика?", "Он как манекен", — написали в комментариях Виктории Дайнеко. Возможно, скоро постов с улыбающимся любимым станет чуть больше.