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Шоу-бизнес
Роковая дата: тело вдовы Градского доставили на кладбище в годовщину смерти мужа

Роковая дата: тело вдовы Градского доставили на кладбище в годовщину смерти мужа

Вдова Александра Градского прожила без своего знаменитого мужа ровно год. Сердце женщины не выдержало разлуки...
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Двадцать восьмое ноября – поистине роковая дата для ныне покойного Александра Градского и его супруги Марины Коташенко. Именно в этот день год назад сердце композитора остановилось, сделав его жену вдовой, а сыновей оставив без отца.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Двадцать лет, а именно столько прожили в браке Марина и Александр, так сблизили их, что каждый день без любимого мужа теперь кажется, по мнению многих, для Марины беспросветным испытанием. Наверняка она благодарит небеса за двоих сыновей, которые дают ей хоть немного почувствовать присутствие утерянного возлюбленного.

Сегодня утром сердце Марины Коташевич не выдержало и она с самого утра отправилась на Ваганьковское кладбище, сообщил Пятый канал. Тело вдовы Градского было, скорее всего, доставлено на могилу мужа машиной такси: на улице лежит снег и сейчас слишком холодно, чтобы передвигаться по городу своим ходом.

Вместе с Коташевич почтить память мэтра приехали друзья и родственники. Они возложили на могилу несколько букетов свежих цветов. а затем некоторое время стояли молча, пытаясь, будто бы, все еще смириться со своей невосполнимой утратой.

Сама Марина Коташевич принесла покойному супругу охапку красных гвоздик и так же не проронила ни слова, лишь присела на корточки, чтобы пристально вглядеться в такое родное и теперь уже далекое лицо Александра Градского, изображенное на фотографии.


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 ноября 2022, 16:00 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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