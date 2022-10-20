Скончалась на месте: звезда русских сериалов попала в смертельное ДТП

Анна Большова угодила в ДТП в ночное время суток.

В октябре прошлого года скандально известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак угодила в ДТП, в результате которого погиб человек. Трагедия произошла в Сочи. Сама блогерша не находилась в это время за рулем и серьезно не пострадала. Годом ранее Заслуженные артист России Михаил Ефремов стал виновником аварии, приведшей к смертельному исходу. Суд отправил актера в колонию общего режима на семь с лишним лет.

К сожалению, чрезвычайные происшествия на дорогах с участием звезд уже не редкость. В аналогичной истории оказалась и Заслуженная артистка России Анна Большова. По данным телеграмм-канала Baza, она сбила пешехода на своем автомобиле.

Звезда русских сериалов известна по ролям в лентах "Солдаты", "Петровка, 38", "Егерь", "Сваха", "Ермоловы", "Лесник", "Маруся" и других. Однако слава к ней пришла после телепостановки "Юнона и Авось", в котором актриса сыграла вместе с легендарным Николаем Караченцевым.

Как сообщает "Радио 1", ДТП произошло на неосвещенной улице. Возможно, в темное время суток Анна Большова не разглядела пешехода. Так или иначе, она сама позвонила в скорую и полицию. Меж тем, медики оказались бессильны – женщина скончалась на месте.

К сожалению, в России каждый день происходят ДТП со смертельным исходом. К примеру, в прошлом году в авариях погибли 17000 человек, то есть в среднем не менее 45 человек за сутки. Так, ЧП в Челябинской области стало причиной смерти водителя. Об этом сообщает портал URA.RU. А в Москве два столкнувшихся грузовика чуть не привели к жертвам, уточняет телеканал "360".