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Шоу-бизнес
Чуть не осталась без пальца: Беспечная Бородина подвергла опасности маленькую дочь

Чуть не осталась без пальца: Беспечная Бородина подвергла опасности маленькую дочь

Ксения Бородина показала видео с дочерью, которая встретилась с огромным животным.
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У звезды "Дома-2" две дочери – старшая Маруся и младшая Теона. Теледива воспитывает наследниц одна и очень часто намекает поклонникам на то, что отцы не очень активно принимают участие в их жизнях. Впрочем, Ксении Бородиной, кажется, это и не нужно – она старается быть для девочек обоими родителями.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Несмотря на плотный график, теледива довольно много времени проводит с детьми и пытается делать их жизнь интересной и разнообразной. Девочки часто путешествуют со звездной мамой, а также не скучают дома. Вчера ведущая "Дома-2" показала, как провела выходные с Теоной и Марусей. Семейство отправилось в контактный зоопарк, где общением с животными насладились не только девочки, но и сама артистка.

Ксения Бородина оказалась в вольере с кроликами и, сидя вокруг них, выдавала им еду. То же самое сделали и дети. И, судя по лицам, были очень увлечены процессом! А потом они перешли на животных покрупнее: у звездных наследниц появилась возможность познакомиться с альпакой! Однако в этот момент произошла довольно экстремальная ситуация.

Ведущая "Дома-2" слегка беспечно повела себя и подвергла опасности свою маленькую дочь Теону. Девочка кормила овощами животное, которое резко вцепилось не в еду, а в перчатку девочки! Малышка не растерялась и стала тянуть руку на себя, в итоге альпака отступила. По лицу дочери Ксении Бородиной был виден испуг, а телеведущую ситуация заставила смеяться.

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Ксения Бородина. Фото: Социальные сети
Автор: 28 ноября 2022, 12:20 Источник: Соцсети • Требует проверки
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