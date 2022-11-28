"Обрубает из жизни малыша": Бывшая любовница Тимати загубила ребенка назло любимому

Женщина не смогла справиться с эмоциями в конфликте с любимым и отыгралась на ребенке.

Бывшая возлюбленная российского рэпера Тимати певица Алекса перестала общаться со свекровью Лилией Соловьевой и запретила ей общаться с внучкой, а также обрубила всякую связь с семьей супруга Вячеслава Дайчева. Несмотря на это, Алекса постоянно демонстрирует в соцсетях гармонию и счастье в личных отношениях. Откуда же такой диссонанс?

Психолог Олеся Лупак считает, что Алекса может вести себя так из-за банальной обиды на супруга. В таком случает мать просто губит своего малыша. Ведь даже если свекровь ни в чем не виновата, это могло просто показаться Алексе, а ребенок уже пострадал из-за внутрисемейного конфликта, отмечает Пятый канал. Еще одной причиной такого поведения может быть неуверенность в себе.

"Мамам может казаться, что бабушка и дедушка оказывают на ребенка плохое влияние. И вместо того, чтобы поговорить с ними и проработать этот момент, она просто отрубает их из жизни малыша", – рассказала психолог.

Ранее певица Алекса говорила в соцсетях, что счастлива в браке и хочет второго ребенка. Также по ее словам, она не любит никого звать в свой дом, даже близких друзей, и предпочитает встречаться с ними на нейтральной территории.